Ministério da Agricultura determina recolhimento de dez marcas de azeite de oliva; veja quais

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) determinou na sexta-feira, 15, o recolhimento de dez marcas de azeites de oliva extravirgem dos mercados. A medida é cautelar e faz parte dos desdobramentos da Operação Getsêmani, que identificou esquema ilícito de importação, adulteração e distribuição de produtos fraudados.



As marcas são:

Terra de Óbidos;

Serra Morena;

De Alcântara;

Vincenzo; Az Azeite;

Almazara;

Escarpas das Oliveiras;

Don Alejandro;

Mezzano;

Uberaba.

Consumidores que tenham adquirido esses produtos devem deixar de consumi-los e podem solicitar a substituição nos moldes do Código de Defesa do Consumidor.



A Operação Getsêmani ocorreu nos dias 6, 7 e 8 de março nos municípios de?Saquarema (RJ), São Paulo (SP), Recife (PE) e Natal (RN), com a participação das Polícias?Civis dos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Foram apreendidos 104.363 litros de azeite de oliva fraudados.



"Teste Paladar: quais são as 3 melhores marcas de azeite extra virgem do mercado?



"Além da composição desconhecida, foram identificadas produção e comercialização em condições higiênico sanitárias inadequadas em estabelecimento clandestino, ocasionando risco à saúde pública e concorrência desleal", informou o Mapa.



Dicas ao consumidor



Segundo o Mapa, o azeite é o segundo produto alimentar mais fraudado do mundo. Por isso, o ministério separou alguns cuidados que o consumidor deve levar em consideração:



*Desconfie de preços muito abaixo da média do mercado;



*Confira sempre a lista de produtos irregulares já apreendidos em ações do Mapa, neste link ;



*Não compre azeite a granel;



*É importante estar atento à data de validade e aos ingredientes contidos; e



*Opte por produtos com a data de envase mais recente.

