SAÚDE Ministério da Agricultura recolhe lotes de café impróprios para consumo; veja quais são Análises realizadas em laboratório detectaram matérias estranhas e impurezas acima dos limites previstos

O Ministério da Agricultura (MAPA) identificou irregularidades em lotes de café torrado de quatro marcas: Q-Delícia, Terra da Gente, Jalapão e Made in Brazil.



De acordo com a pasta, análises realizadas pelos Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária (LFDA) detectaram matérias estranhas e impurezas acima dos limites previstos em norma, o que levou à desclassificação e ao recolhimento dos lotes afetados.

Matérias estranhas são pedras, areia, grãos ou sementes de outras espécies vegetais, como de erva daninhas; já impurezas são galhos, folhas e cascas. O Mapa orienta interromper o consumo e solicitar a substituição conforme o Código de Defesa do Consumidor.





Confira abaixo os lotes afetados:

Q-Delícia: lote 2

Terra da Gente: lotes 462492, 492491, 082591, 092592

Terra da Gente - Tradicional: lotes 482492, 142592, 162592, 472492, 092592, 072592, 152592

Terra da Gente - Extra Forte: lotes 122591, 262591, 242591, 234491, 472491, 092591, 152591

Jalapão - Tradicional: lote 4025

Jalapão - Extra Forte: lote 4025

Made in Brazil: lotes 0812, 5335

