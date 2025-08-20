Qua, 20 de Agosto

SÃO PAULO

Ministério da Defesa autoriza pouso de avião da Força Aérea dos EUA em São Paulo

Antes de Guarulhos, a aeronave fez um pouso no Aeroporto Internacional de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

Aeroporto Internacional de São Paulo-GuarulhosAeroporto Internacional de São Paulo-Guarulhos - Foto: Arne Müseler/Divulgação

Um avião sem identificação da Força Aérea dos Estados Unidos pousou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo às 21h48 desta terça-feira, 19.

Conforme a concessionária que administra o aeroporto, GRU Airport, a chegada foi autorizada pelo Ministério da Defesa.

"A GRU Airport confirma o pouso da aeronave em questão na noite de terça-feira, com autorização do Ministério da Defesa. Reforça que a operação ocorreu normalmente, sem intercorrências", disse

Procurada, a pasta não havia se manifestado até a publicação desta matéria.

Antes de São Paulo, a aeronave fez um pouso no Aeroporto Internacional de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, segundo o jornal O Globo. A Fraport, concessionária responsável, não se posicionou até o momento.

A reportagem também tenta contato com a Força Aérea Brasileira para posicionamento.
 

