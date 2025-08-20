A- A+

SÃO PAULO Ministério da Defesa autoriza pouso de avião da Força Aérea dos EUA em São Paulo Antes de Guarulhos, a aeronave fez um pouso no Aeroporto Internacional de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

Um avião sem identificação da Força Aérea dos Estados Unidos pousou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo às 21h48 desta terça-feira, 19.

Conforme a concessionária que administra o aeroporto, GRU Airport, a chegada foi autorizada pelo Ministério da Defesa.

"A GRU Airport confirma o pouso da aeronave em questão na noite de terça-feira, com autorização do Ministério da Defesa. Reforça que a operação ocorreu normalmente, sem intercorrências", disse

Procurada, a pasta não havia se manifestado até a publicação desta matéria.

Antes de São Paulo, a aeronave fez um pouso no Aeroporto Internacional de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, segundo o jornal O Globo. A Fraport, concessionária responsável, não se posicionou até o momento.

A reportagem também tenta contato com a Força Aérea Brasileira para posicionamento.



Veja também