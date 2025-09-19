Sex, 19 de Setembro

conflito

Ministério da Defesa da Rússia nega ter violado o espaço aéreo da Estônia

Governo de Moscou afirmou que os jatos estavam em um "voo programado... em estrita conformidade com os regulamentos internacionais

A Força Aérea Sueca mostra um caça russo MIG-31 voando sobre o Mar Báltico após violar o espaço aéreo da Estônia.A Força Aérea Sueca mostra um caça russo MIG-31 voando sobre o Mar Báltico após violar o espaço aéreo da Estônia. - Foto: Forsvarsmakten / AFP

O Ministério da Defesa da Rússia negou nesta sexta-feira (19) que três de seus aviões de combate MIG-31 tenham entrado ilegalmente no espaço aéreo da Estônia, após a Otan enviar caças para interceptá-los.

O governo de Moscou afirmou que os jatos estavam em um "voo programado... em estrita conformidade com os regulamentos internacionais do espaço aéreo e não violaram as fronteiras de outros Estados, conforme confirmado pelo monitoramento".

