conflito
Ministério da Defesa da Rússia nega ter violado o espaço aéreo da Estônia
Governo de Moscou afirmou que os jatos estavam em um "voo programado... em estrita conformidade com os regulamentos internacionais
A Força Aérea Sueca mostra um caça russo MIG-31 voando sobre o Mar Báltico após violar o espaço aéreo da Estônia. - Foto: Forsvarsmakten / AFP
O Ministério da Defesa da Rússia negou nesta sexta-feira (19) que três de seus aviões de combate MIG-31 tenham entrado ilegalmente no espaço aéreo da Estônia, após a Otan enviar caças para interceptá-los.
O governo de Moscou afirmou que os jatos estavam em um "voo programado... em estrita conformidade com os regulamentos internacionais do espaço aéreo e não violaram as fronteiras de outros Estados, conforme confirmado pelo monitoramento".