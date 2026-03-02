Mundo
Ministério da Defesa do Catar afirma ter interceptado 2 mísseis balísticos
A guerra no Oriente Médio se estendeu para múltiplas frentes
O Exército do Catar interceptou dois mísseis balísticos na madrugada desta terça-feira (3, data local), informou o Ministério da Defesa do emirado em comunicado, depois que repórteres da AFP ouviram fortes explosões em Doha.
Leia também
• Guerra não deve impactar variáveis macroeconômicas, mas escalada traria riscos, diz Haddad
• Hezbollah arrasta Líbano para guerra com ataques a Israel
• Seis soldados americanos morreram desde o começo da guerra com Irã (Exército)
O Catar foi capaz de "interceptar e neutralizar dois mísseis balísticos que tinham como alvos várias áreas do país", afirmou o ministério, ao detalhar que "a ameaça foi neutralizada imediatamente após sua detecção".
A guerra no Oriente Médio se estendeu para múltiplas frentes nas últimas horas com novos ataques de Estados Unidos e Israel, enquanto o Irã responde com ações no Golfo.