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Educação Ministério da Educação abre inscrições do Sisu+ 2026 a partir de 15 de junho Nova etapa complementar do Sisu vai ofertar vagas remanescentes para ingresso no segundo semestre

O Ministério da Educação (MEC) publicou, nesta quinta-feira (21), o edital do Sisu+ 2026, nova etapa complementar do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) criada para ampliar a ocupação de vagas eventualmente disponíveis nas instituições públicas de ensino superior. As inscrições para os estudantes acontecerão entre os dias 15 e 19 de junho, por meio do Portal de Acesso Único.

A iniciativa é inédita e busca oferecer uma nova oportunidade para candidatos que participaram da etapa regular do Sisu 2026, além de reduzir a necessidade de processos seletivos próprios realizados pelas universidades e institutos federais.

De acordo com o edital, poderão participar estudantes que tenham feito pelo menos uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos últimos três anos e que tenham concorrido a vagas no Sisu 2026. O sistema utilizará automaticamente a edição do Enem que apresentar a melhor média ponderada para o curso escolhido pelo candidato.

Durante a inscrição, será possível selecionar até duas opções de curso, indicando ordem de preferência, turno, local de oferta e instituição.

Segundo o MEC, a criação do Sisu+ faz parte de um conjunto de medidas para aprimorar o sistema de acesso ao ensino superior público. A expectativa é aumentar a taxa de ocupação de vagas, especialmente em cursos que tradicionalmente enfrentam dificuldades de preenchimento.

A etapa complementar também deve beneficiar instituições localizadas fora dos grandes centros urbanos, ampliando a visibilidade das vagas disponíveis em regiões interiorizadas do país.

O MEC destaca ainda que o Sisu+ poderá ser utilizado principalmente em cursos de licenciatura, engenharias e outras áreas consideradas estratégicas, além de permitir que instituições públicas reduzam custos administrativos ao concentrar a seleção na plataforma nacional.

A chamada regular do Sisu+ será divulgada no dia 24 de junho. No mesmo dia, os candidatos poderão manifestar interesse em participar da lista de espera, procedimento que seguirá até 26 de junho.

As matrículas da chamada regular começam a partir de 25 de junho, conforme cronograma definido por cada instituição. Já as convocações da lista de espera terão início em 1º de julho.

Confira o cronograma do Sisu+ 2026:

Inscrições dos candidatos: 15 a 19 de junho

Resultado da chamada regular: 24 de junho

Manifestação de interesse na lista de espera: 24 a 26 de junho

Matrículas da chamada regular: a partir de 25 de junho

Convocações da lista de espera: a partir de 1º de julho

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