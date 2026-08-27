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PERNAMBUCO Ministério da Educação acompanha projetos de pesquisa, cultura e saúde em instituições de Pernambuco Ministro Leonardo Barchini acompanhou ações de pesquisa, preservação cultural e projetos de infraestrutura acadêmica e hospitalar durante agenda no Recife, com visitas à Fundaj e à UFPE

O Ministério da Educação (MEC) cumpriu, na última quarta-feira (26), uma série de agendas institucionais em Recife, com visitas à Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) e à Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

A programação, conduzida pelo ministro da Educação, Leonardo Barchini, acompanhou iniciativas de pesquisa, recomposição do quadro de servidores, preservação do patrimônio cultural e projetos de infraestrutura acadêmica e hospitalar.

As atividades começaram pela manhã, no Campus Gilberto Freyre da Fundaj, em Casa Forte, com a recepção técnica aos novos servidores e pesquisadores aprovados no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU).

A chegada dos profissionais representa a retomada da recomposição do quadro da instituição após 18 anos sem a realização de concurso público.

"Depois de quase duas décadas, nós fizemos um concurso público para retomar a ampliação de quadros de funcionários, de pesquisadores, de técnicos aqui da fundação, o que é muito importante", afirmou o ministro. "A retomada de investimentos representa a reconstrução e a consolidação da unidade como importante instituição brasileira. A gente sabe que ainda é preciso fazer, mas vamos continuar avançando para garantir o sucesso da instituição", ressaltou.

Na sequência, a comitiva visitou a Casa Brasil IBGE Fundaj, unidade dedicada à democratização do acesso a bases de dados estatísticas e geocientíficas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O espaço disponibiliza mais de 1,5 bilhão de dados integrados a acervos históricos e culturais, que podem subsidiar pesquisas acadêmicas e a formulação de políticas públicas.

A agenda na Fundaj também incluiu o Laboratório de Pesquisa, Conservação e Restauração de Documentos e Obras de Arte Antônio Montenegro (Laborarte).

O espaço atua na recuperação de peças do acervo do Museu do Homem do Nordeste (Muhne), que serão incorporadas à nova exposição de longa duração, intitulada "Encruzilhada", com reabertura prevista para 2027.

A mostra será estruturada a partir de coleções relacionadas à cultura popular, à memória da escravidão e da economia açucareira, além das contribuições dos povos originários e afro-brasileiros.

Inaugurado em 1979, o Muhne é considerado uma referência na museologia social brasileira e reúne acervos relacionados à formação histórica e cultural do Nordeste.

UFPE e Hospital das Clínicas

No período da tarde, a programação seguiu para o campus da UFPE, na Cidade Universitária, no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife.

A comitiva realizou uma vistoria técnica nas obras de reforma, recuperação e complementação do Centro de Convenções da universidade, espaço destinado a atividades acadêmicas, culturais e de extensão da comunidade universitária.

O ministro também visitou o Laboratório de Diesel Verde e Combustível Sustentável para Aviação da UFPE, onde acompanhou pesquisas voltadas ao desenvolvimento de alternativas energéticas renováveis.

Os trabalhos têm foco em biocombustíveis e inovação tecnológica associada à sustentabilidade.

A última etapa da agenda ocorreu no Hospital de Clínicas da UFPE (HC-UFPE), com uma visita técnica às áreas da unidade vinculada à universidade e à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

O roteiro acompanhou obras e espaços destinados à ampliação da capacidade de atendimento e à melhoria da estrutura hospitalar.

Entre os locais visitados estiveram a Pediatria e o alojamento provisório para mães acompanhantes, além das obras de uma nova estrutura com 48 leitos destinados às áreas de Cirurgia Geral, Transplante e Cirurgia Vascular. A programação incluiu ainda a ala de Oncologia, o Alojamento Conjunto e as obras do Centro Obstétrico.

Durante a visita, Barchini afirmou que o prédio em reforma apresentava problemas estruturais que comprometiam sua utilização, mas que as intervenções permitiram revitalizar a estrutura.

De acordo com o ministro, a conclusão das obras deverá resultar na entrega de mais de 100 novos leitos, ampliando a capacidade de atendimento e proporcionando melhores condições para profissionais e pacientes.

Estrutura e atuação

A Fundaj desenvolve atividades de preservação da memória e pesquisa social no Nordeste por meio dos campi Gilberto Freyre, em Casa Forte; Anísio Teixeira, em Apipucos; Ulysses Pernambucano, no Derby; e Engenho Massangana, em Cabo de Santo Agostinho.

A instituição mantém acervos, pesquisas e espaços voltados à produção e difusão de conhecimento.

Já a UFPE atua no ensino superior, na pesquisa e na extensão, com laboratórios especializados, espaços de difusão acadêmica e o Hospital de Clínicas.

A unidade hospitalar integra a estrutura de ensino da universidade e presta atendimento público de média e alta complexidade pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

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