INCENTIVO Ministério da Pesca e Aquicultura lança 2ª edição do Jovem Cientista em Pernambuco Serão 50 bolsas de R$ 300,00 a estudantes do ensino médio da rede pública interessados em desenvolver projetos de iniciação científica

De 19 a 22 de agosto, representantes da Secretaria Nacional da Pesca Artesanal do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) estarão em Pernambuco para apresentar a nova edição do Programa Jovem Cientista da Pesca Artesanal, que oferece 50 bolsas de R$ 300,00 a estudantes do ensino médio da rede pública interessados em desenvolver projetos de iniciação científica.

Durante a visita, o secretário da SNPA, Cristiano Ramalho, participará de encontros em escolas, universidades e comunidades pesqueiras para divulgar o programa, explicar detalhes do edital e esclarecer dúvidas. A iniciativa é uma parceria do MPA com a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe). As inscrições já estão abertas e seguem até 30 de setembro de 2025.

Jovem Cientista da Pesca Artesanal

Para participar do edital os estudantes devem ter Registro de Pescador Profissional (RGP) ou possuírem parente em linha reta ou colateral/responsável com RGP. Além disso, os projetos devem ser submetidos por professores de Instituições de Ensino Superior (IES), em parceria com docentes da rede pública estadual do ensino médio.

Parte integrante do Programa Povos da Pesca Artesanal, o Jovem Cientista da Pesca Artesanal abrange uma série de ações interligadas, incluindo extensão pesqueira, cadeia produtiva, formação, gênero, cultura, segurança alimentar, educação, inovação, tecnologia e comunicação, justiça climática, turismo de base comunitária e combate ao racismo ambiental.

