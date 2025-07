Ministério da Saúde acompanha 660 pessoas em meio a surto de sarampo em grupo com baixa vacinação

A- A+

Ao todo, foram confirmados nove casos de sarampo no município de Campos Lindos, no Tocantins, segundo o Ministério da Saúde. As amostras foram confirmadas por exames, considerando também a passagem recente das pessoas infectadas pela Bolívia, país atualmente em surto da doença. Além disso, dois outros casos estão em investigação.

A pasta aponta que as nove pessoas pertencem a uma comunidade composta por cerca de 400 pessoas, que por questões culturais não têm o hábito de se vacinarem. Desde a última segunda-feira (21), uma equipe do Ministério da Saúde está no local.

"Até o momento, 660 pessoas estão sendo acompanhadas no município, 282 casas foram visitadas e 644 doses da vacina foram aplicadas. Com os esforços contínuos do Ministério da Saúde e da secretaria estadual e municipal, é possível que, mesmo com o surgimento de novos casos, a disseminação seja controlada e a circulação do vírus interrompida", afirma a pasta, em comunicado.

Todos estão sendo acompanhados por técnicos do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins e do município de Campos Lindos, que conduzem ação de bloqueio e varredura no município para impedir o avanço da doença. Os exames são enviados também ao Laboratório de Referência da Fiocruz, no Rio de Janeiro, para confirmação final.

O que causa o sarampo?

A transmissão do vírus causador do sarampo acontece, principalmente, de forma direta, de pessoa para pessoa: ao tossir, espirrar, falar ou respirar próximo a indivíduos sem imunidade contra a doença. A infecção também pode ocorrer pelo ar em ambientes fechados, mas com frequência menor.

O sarampo é altamente contagioso: 90% das pessoas suscetíveis podem ser infectadas ao entrarem em contato com alguém contaminado. A doença, porém, dá imunidade definitiva: só se tem sarampo uma vez. O momento mais perigoso para a transmissão é entre dois dias antes de o exantema surgir até cinco dias depois. O período que o vírus demora para se manifestar é entre oito e 13 dias.

Quais são os sintomas do sarampo?

Um dos sintomas característicos da doença é o exantema, nome dado para as pequenas erupções avermelhadas que aparecem na pele. Elas começam a surgir depois de poucos dias de infecção e costumam iniciar na região do tronco. Febre alta, tosse, dor de cabeça, coriza, mal-estar e inflamação das vias respiratórias, com presença de catarro, são outros dos sinais do sarampo.

O exantema não coça e dura pouco mais de uma semana. Ainda no início do seu surgimento, aparecem manchas brancas muito típicas nas mucosas, mais fáceis de serem vistas na mucosa oral.

No entanto, além dos sintomas simples, o sarampo pode levar a diversas complicações mais graves. A mais comum é a pneumonia bacteriana — principal responsável pela morte de crianças desnutridas. Há também as complicações neurológicas, que podem ser agudas, como a encefalite transitória. Outra possibilidade é a encefalite crônica, mais perigosa e que tem mais chances de levar ao óbito. Ela é rara e ocorre anos depois do sarampo, resultado da persistência do vírus no sistema nervoso central.

