Ministério da Saúde afirma que vacina contra gripe estará disponível nos postos durante todo o ano

O Ministério da Saúde afirmou nesta sexta-feira que as vacinas contra influenza estarão disponíveis durante todo o ano nos postos de saúde, em uma nova estratégia adotada pela pasta.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou que a ideia é que os esforços comecem nas regiões Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, onde o maior número de casos é concentrado de maio a julho.

— Tem uma mudança na estratégia de vacinação pelo Ministério da Saúde esse ano, pactuado com os estados e municípios, que é a vacina ficar o ano inteiro nas unidades básicas de saúde e reforçar a vacinação nesse primeiro semestre no Nordeste, Sul, Sudoeste e Centro-Oeste, justamente porque o maior número de casos é nesse período, no mês de maio, junho e julho. E no segundo semestre a concentração na região Amazônica.

Padilha explicou que a nova estratégia é importante para que o ministério “não perca oportunidades de vacinação”, ou seja, não limite a aplicação das doses apenas no período de campanha vacinal, marcada para começar no próximo dia 7.

— A estratégia de garantir a vacina o tempo todo na unidade básica de saúde é exatamente para aproveitar e não perder nenhuma oportunidade vacinal. A gente fala que no esforço de vacinação, a pior coisa que pode acontecer é perder oportunidade vacinal. Às vezes um idoso vai à unidade básica de saúde por um outro motivo e ai a vacina não está lá porque não está na campanha.

