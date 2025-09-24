A- A+

BRASIL Ministério da Saúde agora recomenda mamografia a partir dos 40 anos Exame passa a ser recomendado com 10 anos de antecedência

O Ministério da Saúde passou a indicar a realização de mamografia no Sistema Único de Saúde (SUS) às mulheres com idade entre 40 a 49 anos, mesmo sem sinais ou sintomas de câncer. Antes, esse exame era recomendado na faixa etária de 50 a 69 anos, a cada dois anos.

Cerca de 23% dos casos da doença estão concentrados na faixa etária de 40 anos e 49 anos e a detecção precoce aumenta as chances de cura. Segundo o Ministério, a decisão de realizar o exame para mulheres nesta faixa etária deve ser tomada com o profissional da saúde, que deve orientar sobre os benefícios e desvantagens de fazer o rastreamento.

Mulheres com idade abaixo de 50 ano enfrentam dificuldades de realizar o exame da rede pública, caso não tenham histórico da doença na família ou não apresentem sintomas.

De acordo com o Ministério, as mamografias na rede pública em pacientes com menos de 50 anos representam 30% do total, equivalente a mais de 1 milhão em 2024.

“Estamos ampliando o acesso ao diagnóstico precoce em uma faixa etária que concentra quase um quarto dos casos de câncer de mama", afirmou em nota o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.





Outra medida é a ampliação da faixa etária para o rastreamento ativo, quando a mamografia deve ser solicitada de forma preventiva a cada dois anos. A idade limite, que até então era de 69 anos, passará a ser até 74 anos.

Quase 60% dos casos da doença estão concentrados dos 50 aos 74 anos e o envelhecimento é um fator de risco para o câncer de mama, alertou o Ministério. O câncer de mama é o mais comum e o que mais mata mulheres, com 37 mil casos por ano.

Em 2024, o SUS realizou aproximadamente quatro milhões de mamografias para rastreamento e 376,7 mil exames diagnósticos, o que reforça a importância do rastreamento e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

