Ministério da Saúde agora recomenda mamografia a partir dos 40 anos
Exame passa a ser recomendado com 10 anos de antecedência
O Ministério da Saúde passou a indicar a realização de mamografia no Sistema Único de Saúde (SUS) às mulheres com idade entre 40 a 49 anos, mesmo sem sinais ou sintomas de câncer. Antes, esse exame era recomendado na faixa etária de 50 a 69 anos, a cada dois anos.
Cerca de 23% dos casos da doença estão concentrados na faixa etária de 40 anos e 49 anos e a detecção precoce aumenta as chances de cura. Segundo o Ministério, a decisão de realizar o exame para mulheres nesta faixa etária deve ser tomada com o profissional da saúde, que deve orientar sobre os benefícios e desvantagens de fazer o rastreamento.
Mulheres com idade abaixo de 50 ano enfrentam dificuldades de realizar o exame da rede pública, caso não tenham histórico da doença na família ou não apresentem sintomas.
De acordo com o Ministério, as mamografias na rede pública em pacientes com menos de 50 anos representam 30% do total, equivalente a mais de 1 milhão em 2024.
“Estamos ampliando o acesso ao diagnóstico precoce em uma faixa etária que concentra quase um quarto dos casos de câncer de mama", afirmou em nota o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Leia também
• STF pauta 'uberização', Ferrogrão e direito de idosos em plano de saúde para outubro
• Ministério da Saúde reafirma que paracetamol não causa autismo
• Faixa etária da mamografia é ampliada no SUS: exame passa a ser indicado até os 74 anos
Outra medida é a ampliação da faixa etária para o rastreamento ativo, quando a mamografia deve ser solicitada de forma preventiva a cada dois anos. A idade limite, que até então era de 69 anos, passará a ser até 74 anos.
Quase 60% dos casos da doença estão concentrados dos 50 aos 74 anos e o envelhecimento é um fator de risco para o câncer de mama, alertou o Ministério. O câncer de mama é o mais comum e o que mais mata mulheres, com 37 mil casos por ano.
Em 2024, o SUS realizou aproximadamente quatro milhões de mamografias para rastreamento e 376,7 mil exames diagnósticos, o que reforça a importância do rastreamento e do diagnóstico precoce do câncer de mama.