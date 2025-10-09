A- A+

Saúde Ministério da Saúde anuncia atendimentos nas carretas do Agora Tem Especialistas em Garanhuns Serviços especializados de saúde serão iniciados nesta sexta-feira (10), às 10h

A cidade de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, passará a receber atendimentos das carretas da saúde da mulher do programa Agora Tem Especialistas, a partir desta sexta-feira (10), às 14h.

O anúncio do início do projeto será feito também na sexta, às 10h, pela assessora da Secretaria de Atenção Especializada em Saúde, Rosalva Silva, e o superintendente estadual do Ministério da Saúde em Pernambuco, Rosano Freire Carvalho.



A ação inédita do programa ocorre em meio ao período do Outubro Rosa, mês de prevenção do câncer de mama, em locais de difícil acesso, que contam com pouca oferta de serviços especializados e em cidades-polo.

Com foco na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero, os atendimentos para as pacientes da rede pública começam em frente à Escola Estadual Jerônimo Gueiros, onde a cerimônia de lançamento terá sido realizada.

A iniciativa também acontece em outros 15 municípios de 11 estados, de forma simultânea, com a presença de secretários e de outros representantes do Ministério da Saúde.

Na próxima semana, mais 8 estados também iniciarão a prestação do serviço nas carretas da saúde da mulher do Agora Tem Especialistas.



O objetivo do programa é aumentar a oferta de serviços de saúde especializados e reduzir o tempo de espera no Sistema Único de Saúde (SUS) por consultas, exames e cirurgias.

SERVIÇO

Início dos atendimentos da carreta de saúde do Agora Tem Especialistas

Data: 10/10 (sexta-feira)

Horário: 14h

Local: Rua Cel. Antonio Victor, São José - em frente à Escola Estadual Jerônimo Gueiros, Garanhuns/PE

