A- A+

INCLUSÃO Ministério da Saúde anuncia investimentos em reabilitação e cuidados para pessoas TEA em Pernambuco Além da nova linha de cuidado para o Transtorno do Espectro Autista, estado receberá mais de R$ 2,2 milhões anuais e contará com novos centros especializados

Na semana do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, o Ministério da Saúde lançou a nova linha de cuidado para o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Para Pernambuco, foi anunciado o investimento anual de R$ 2,26 milhões para ampliar o atendimento a crianças e adultos com TEA, com recursos destinados ao custeio da habilitação da Associação PODE – Portadores de Direitos Especiais, em Pesqueira, em Centro Especializado em Reabilitação auditiva e intelectual (CER).

As medidas fazem parte do programa Agora Tem Especialistas e foram anunciadas nesta quinta-feira (18) pelo superintendente do Ministério da Saúde no estado, Rosano Carvalho.

“O investimento mudará a vida de inúmeras pessoas no município e na região, lembrando que estamos no Agreste, marcado por lutas e dificuldades.

Com esses recursos, a rede de atenção básica em saúde também será qualificada para se especializar ainda mais no atendimento às pessoas com deficiência, promovendo inclusão e garantindo dignidade nesse serviço”, afirmou o superintendente.

No Brasil, a expansão da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD) contará com investimento total de R$ 72 milhões para 71 novos serviços em 18 estados e no Distrito Federal.

Entre as ações, estão a habilitação de 23 novos CERs, custeio adicional de 20% para outros 33 centros, aquisição de 15 veículos de transporte sanitário adaptado e ampliações em oito unidades já existentes.

Atualmente, a rede pública de reabilitação no país possui 326 centros, com repasses federais de mais de R$ 975 milhões por ano.

Pernambuco terá novos centros de reabilitação

O Novo PAC Saúde prevê a construção de mais 23 CERs em 14 estados, com recursos de R$ 207 milhões. Pernambuco será contemplado com duas novas unidades, em Garanhuns e Serra Talhada.

O projeto arquitetônico das construções inclui ambientes como jardins e salas multissensoriais, voltados para crianças e adultos com TEA.

Linha de cuidado para TEA

Em Brasília, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou que a nova linha de cuidado prevê o rastreio de sinais de TEA em todas as crianças de 16 a 30 meses de idade durante as consultas de rotina.

A iniciativa busca garantir intervenções precoces antes mesmo do diagnóstico confirmado.

A estimativa é que 1,2% da população brasileira viva com TEA, sendo que 71% apresenta também outras deficiências.

O documento elaborado pelo Ministério da Saúde orienta gestores e profissionais sobre os fluxos de atendimento, desde a atenção primária até os serviços especializados.

O rastreio será feito por meio do M-Chat, questionário já disponível na Caderneta Digital da Criança e no prontuário eletrônico E-SUS.

O guia de Intervenção Precoce, atualizado pela pasta, também será colocado em consulta pública.

Entre as novidades, está o fortalecimento do Projeto Terapêutico Singular (PTS), que define planos individualizados entre profissionais de saúde e famílias.

Além disso, será implementado no país o programa da Organização Mundial da Saúde (OMS) voltado para treinamento de cuidadores de crianças com atraso no desenvolvimento ou deficiência, com o objetivo de apoiar famílias, reduzir estigmas e promover interações positivas.

Com informações da assessoria de imprensa

Veja também