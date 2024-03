Ministério da Saúde atualiza cenário de dengue

A- A+

O Brasil já ultrapassa 1,2 milhões de casos prováveis de dengue e 278 mortes pela infecção, segundo o Ministério da Saúde. O governo atualiza nesta terça-feira o cenário epidemiológico da doença no país.

Adultos entre 20 e 39 anos são os principais infectados, com predominância no público feminino (55,5%).

O governo de São Paulo decretou hoje emergência pela dengue após registrar mais de 135 mil infecções e 31 óbitos. Apenas na capital, segundo atualização da secretaria de saúde, são 25.182 diagnósticos em 2024. O decreto vale por seis meses, mas pode ser prorrogado.

Com São Paulo, subiu para 12 o número de estados e capitais do país que já instauraram emergência por dengue, segundo levantamento do Globo. Entre eles, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Santa Catarina e Goiás.

Conforme o Globo mostrou, estados relatam baixa procura pela vacina contra a doença e decidiram ampliar o público que já pode ser imunizado. A recomendação do Ministério da Saúde tem sido a de restringir as doses disponíveis apenas a crianças entre 10 a 11 anos, mas Acre, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Goiás já elevaram para até 14 anos a lista dos que podem receber a proteção.

