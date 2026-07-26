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Apostas Online Ministério da Saúde lança campanha sobre riscos de apostas online com retomada do Brasileirão Ação também orienta os cidadãos sobre atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para casos envolvendo vício em jogo

O Ministério da Saúde lançou, neste domingo (26), uma campanha sobre os riscos das apostas online e com orientações aos cidadãos sobre atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para casos envolvendo vício em jogo.

A campanha, veiculada na TV, no rádio e nas redes sociais, começou com a volta do Campeonato Brasileiro de Futebol. O objetivo do Ministério da Saúde é conscientizar os cidadãos sobre o atendimento a pessoas com vício em jogo. A campanha orienta os espectadores quanto ao atendimento por videoconferência nesses casos por meio do aplicativo Meu SUS Digital.

Segundo o Ministério da Saúde, o vício em jogo é reconhecido pela classificação internacional de doenças (CID) como um transtorno de comportamento aditivo e, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 1,2% da população adulta mundial sofre com isso.

O atendimento por videoconferência é feito pelo aplicativo do SUS, na seção 'Miniapps' e no link 'Problemas com jogos de apostas?'. Os cidadãos têm de se submeter a um questionário. Se for identificado um risco moderado ou elevado, o paciente é encaminhado para o teleatendimento. Também há orientações, em outros casos, para atendimento presencial na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).

A proliferação de sites de apostas esportivas tem causado preocupação no governo federal e em diversos setores da sociedade. O tema tem ganhado cada vez mais espaço no debate político. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é crítico das chamadas "bets" e já defendeu a proibição dessa modalidade de aposta.

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