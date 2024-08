Ministério da Saúde de Gaza anuncia 39.897 mortos desde o início da guerra

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza anunciou nesta segunda-feira (12) um balanço atualizado de 39.897 mortos no território palestino desde o início da guerra com Israel, há 10 meses.

Ao menos 107 pessoas morreram nas últimas 48 horas, segundo o ministério, que também anunciou o balanço de 92.152 pessoas feridas no território desde o início do conflito, em 7 de outubro de 2023.

