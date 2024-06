Ministério da Saúde de Gaza anuncia novo número de mortos de 36.379

A- A+

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, território governado pelo Hamas, anunciou neste sábado (1º) que pelo menos 36.379 habitantes de Gaza morreram durante os quase oito meses de guerra entre Israel e o movimento islamista palestino.

Este novo número inclui 95 mortes nas últimas 24 horas, informou o ministério em comunicado, especificando que 82.407 pessoas ficaram feridas na Faixa de Gaza desde 7 de outubro, quando Israel lançou operações em retaliação ao ataque sangrento do Hamas no sul do país.

