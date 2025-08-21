Qui, 21 de Agosto

palestinos

Ministério da Saúde de Gaza rejeita pedido de Israel para evacuar hospitais para o sul do território

O Exército anunciou nesta quinta-feira que começou a entrar em contato com hospitais e ONGs da região para preparar um plano para transferir equipamentos médicos do norte para o sul

Um palestino deslocado carrega seus pertences após um ataque israelense a um campo de deslocados internos em Deir el-Balah, no centro da Faixa de Gaza.Um palestino deslocado carrega seus pertences após um ataque israelense a um campo de deslocados internos em Deir el-Balah, no centro da Faixa de Gaza. - Foto: Eyad Baba / AFP

O Ministério da Saúde de Gaza, sob a autoridade do Hamas, rejeitou nesta quinta-feira (21) um apelo do Exército israelense para começar a preparar planos de evacuação para o pessoal no norte antes de uma ofensiva militar na região.

"O Ministério da Saúde expressa sua rejeição a qualquer medida que comprometa o que resta do sistema de saúde após a destruição sistemática realizada pelas autoridades de ocupação," declarou o Ministério em comunicado.

"Tal medida privaria mais de um milhão de pessoas de seu direito de receber assistência médica e colocaria em iminente perigo a vida de residentes, pacientes e feridos," afirmou o Ministério, que apelou às "organizações internacionais e da ONU para agir e proteger o que resta do sistema de saúde".

O Exército anunciou nesta quinta-feira que começou a entrar em contato com hospitais e ONGs da região para preparar um plano para transferir equipamentos médicos do norte para o sul, alertando sobre uma evacuação completa iminente da Cidade de Gaza.

O Exército garantiu que forneceria "um local para operar, seja um hospital de campanha ou qualquer outro hospital".

