Ministério da Saúde de Gaza relata novo número de 40.691 mortos desde o início da guerra

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, governado pelo Hamas, anunciou neste sábado (31) um novo número de mortos de 40.691 no território palestino desde o início da guerra com Israel.

O ministério informou ainda que pelo menos 89 pessoas morreram nas últimas 48 horas e acrescentou que 94.060 pessoas ficaram feridas na Faixa de Gaza desde 7 de outubro.

