O Ministério da Saúde declarou emergência de saúde pública em decorrência da desasisstência do povo Yanomami, em edição extra do Diário Oficial da União ne sexta-feira. A determinação, assinada pela ministra Nísia Trindade, orienta que haja coordenação para reestabelecer o oferecimento de serviços de saúde à população que enfrenta sérios casos de desnutrição, entre outras doenças.

A pasta informou que desde a última segunda-feira (16), equipes foram à região Yanomami, território indígena com mais de 30,4 mil habitantes.



Lá, os "especialistas se depararam com crianças e idosos em estado grave de saúde, com desnutrição grave, além de muitos casos de malária, infecção respiratória aguda (IRA) e outros agravos", diz o comunicado.

Nessa sexta, foi anunciada a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Roraima para visitar o povo Yanomami neste sábado (21).



Nas redes, o Lula disse que as informações recebidas indica “absurda situação de desnutrição de crianças Yanomami”.



Com a viagem, Lula quer ver de perto a situação dos Yanomami, povo que vive uma crise sanitária que já resultou na morte de 570 crianças por desnutrição e causas evitáveis, nos últimos anos.



Na noite desta sexta-feira (20), Lula instituiu o Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento à Desassistência Sanitária das Populações em Território Yanomami. O objetivo do grupo é discutir as medidas a serem adotadas e auxiliar na articulação interpoderes e interfederativa.



Localizada em Roraima e Amazonas, a região é alvo da forte presença do garimpo ilegal. Entre as marcas deixadas pela ilegalidade, a população sofre com a poluição de rios e contaminação de peixes por mercúrio e danos ambientais, além da falta de segurança.

