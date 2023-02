Ministério da Saúde deixará de atualizar números da Covid-19 diariamente; entenda por quê

A- A+

O Ministério da Saúde anunciou nesta semana que a partir do dia 3 de março deixará de atualizar diariamente os números da Covid-19 no Brasil. A divulgação será substituída por informes semanais em estratégia que foi pactuada com os conselhos das secretarias de Saúde estaduais e municipais.

Em comunicado, o diretor do departamento de Imunização do ministério, Eder Gatti, explica que a mudança busca uma representação mais fiel dos dados em meio à demora por alguns estados em inserir os números no sistema, consequência da melhora no cenário epidemiológico.

Os dados seguem sendo inseridos o quanto antes no sistema, mas a mudança é importante porque apenas 33,3% dos estados, ou seja, nove unidades federativas, realizavam o envio diário dos informes para o Ministério da Saúde. Como resultado, a gente tem uma flutuação do número de casos ao longo da semana, com picos geralmente na terça e quarta-feira, e com queda durante o fim de semana, explica Gatti.

Ele diz ainda que 18 unidades federativas, 66,9% do total, não fazem atualizações durante os finais de semana. Essa discrepância é em parte corrigida pelo uso da média móvel, indicador que faz uma média dos números dos últimos 7 dias. Porém, o diretor afirma que tornar a divulgação semanal possibilita “ter os dados da forma mais detalhada e otimizada possível”.

Na nota, o secretário-executivo do Conselho Nacional de Secretários de Estado de Saúde (Conass), Jurandi Frutuoso, defende a mudança e diz não haver “mais motivo para a notificação diária”.

