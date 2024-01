Ministério da Saúde divulga estratégia de vacinação contra dengue

A- A+

O Ministério da Saúde divulga, nesta quinta-feira (25), as estratégias para a campanha de vacinação contra a dengue no país neste ano. Ela começa em fevereiro e será destinada a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, por serem a faixa etária que concentra o maior número de hospitalizações pela doença depois dos idosos.

O público mais velho, por enquanto, não pode ser alvo da campanha já que a Qdenga foi aprovada pela Anvisa apenas para indivíduos de 4 a 60 anos. Além disso, o imunizante não pode ser ofertado à população geral devido à limitação de produção da farmacêutica Takeda.

Segundo a ministra da Saúde, Nísia Trindade, devido ao baixo quantitativo e ao público-alvo limitado, a vacinação "é um instrumento cujo o impacto não vamos ver agora". Trindade afirmou que o ministério está em contato com a farmacêutica e aguarda um aumento de escala de produção.

"Estávamos com um prognóstico de aumento de casos nesses meses que tem se confirmado. Esse aumento não se dá de forma uniforme e acontece principalmente nas regiões Centro-Oeste e Sudeste. Neste momento temos que continuar a fazer o controle e organizar a rede (do SUS)" disse a ministra.

O primeiro lote de doses, de 750 mil, chegou no país no último sábado e faz parte de um total de 1,32 milhão de doses da vacina fornecidas sem custo pela empresa. Uma segunda remessa, com 570 mil doses, tem previsão para ser entregue ainda no próximo mês, de um total de aproximadamente 6,5 milhões esperadas durante o ano de 2024.

A primeira remessa de vacinas ainda precisa passar ainda pelo processo de liberação da Alfândega e da Anvisa para, depois, ser enviada para o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS).

