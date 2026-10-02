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NACIONAL Ministério da Saúde e Hemobrás anunciam ações de inovação para ampliar produção de medicamentos Entre as iniciativas, investimentos de R$ 50 milhões do Novo PAC para novo laboratório da estatal e parceria com indústria chinesa para ampliar oferta de imunoglobulina

O Ministério da Saúde e a Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás) anunciaram nesta sexta-feira (2) um conjunto de novas parcerias estratégicas, investimentos em infraestrutura e medidas operacionais para ampliar a produção nacional de medicamentos de alta complexidade e reduzir a dependência externa do Sistema Único de Saúde (SUS).

As iniciativas envolvem uma cooperação internacional com uma indústria eststal da China, a Beijing Tiantan, para a ampliação do fornecimento e transferência de tecnologia de imunoglobulina, além de outros acordos de cooperação técnica e o primeiro desenvolvimento 100% nacional de terapia gênica para hemofilias A e B.

O pacote contempla ainda um novo aporte de R$ 50 milhões do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) para a criação do Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento Industrial (PDI) na fábrica em Goiana (PE), acompanhado de uma nova portaria de incentivo à Hemorrede Nacional e de ações de fortalecimento da cadeia do plasma no país.

“Nenhum país pode se declarar verdadeiramente soberano sem ter a capacidade de produzir e garantir insumos essenciais para a sua própria população. O Brasil precisa estar preparado para incorporar novas tecnologias, com o Estado oferecendo o tom e a direção de um desenvolvimento focado no acesso pleno e universal à saúde. Nesse cenário, a Hemobras é uma resposta fundamental de cooperação e autonomia tecnológica, assegurando a inovação e o fortalecimento do nosso Complexo Econômico-Industrial da Saúde", afirmou o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

"Falar sobre soberania na saúde é falar da Hemobras. A nossa missão tem uma importância social gigantesca, garantindo o suprimento de 100% da imunoglobulina utilizada pelo SUS. Trata-se de um compromisso com a autonomia do país e a valorização da doação de sangue no território nacional, consolidando uma relação de confiança contínua com a população e o sistema de saúde”, declarou Ana Paula Menezes, presidente da Hemobrás.

Com foco na inovação, transferência de tecnologia e expansão da capacidade nacional de produção, a Hemobrás formaliza uma série de acordos de cooperação técnica e comercial com importantes parceiros internacionais e nacionais.

A estatal anunciou a assinatura de uma Carta de Intenções com a gigante chinesa Beijing Tiantan Biological Products. A iniciativa busca acelerar a atualização tecnológica da planta fabril em Goiana (PE) e reforçar a capacidade do Brasil de suprir a demanda nacional por Imunoglobulina Humana 10% com maior eficiência e qualidade.

A parceria está respaldada no modelo de compensação tecnológica em saúde (Lei nº 15.471/2026) e prevê que a Hemobrás atenda 70% da demanda do SUS quando atingir a capacidade de processamento de 700 mil litros de plasma por ano (prevista para 2033). Já a Tiantan realizará a transferência de tecnologia e o fornecimento complementar dos 30% restantes, garantindo assim o abastecimento integral e contínuo da rede pública.

Outra frente de grande impacto foi o anúncio de cooperação da Hemobrás com a multinacional suíça Roche, mediante Protocolo de Intenções e Acordo de Parceria, para a estruturação e submissão da proposta de Parceria para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) do Emicizumabe. O medicamento é voltado ao tratamento profilático de pessoas com hemofilia A, condição que afeta 12.151 pessoas no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde.

A iniciativa estabelece um plano de transferência de tecnologia completa e internalização de competências, buscando ampliar o acesso sustentável pelo SUS, reduzir a dependência externa e assegurar maior eficiência econômica ao sistema público, complementando o portfólio de biofármacos que já conta com o Fator VIII recombinante, distribuído a partir do Complexo Industrial da Hemobrás, em Goiana, Zona da Mata Norte de Pernambuco.

No campo científico, a estatal fecha importante acordo de cooperação com a FarmaVax, centro de pesquisa e inovação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com apoio de gestão da Fundep, recursos da EMBRAPII e do Ministério da Saúde. A iniciativa é focada no desenvolvimento da primeira estratégia nacional de terapia gênica para Hemofilia A e B até a prova de conceito pré-clínica avançada.

O projeto conta com investimento total de mais de R$ 4,9 milhões, sendo 52,71% de investimento financeiro direto da Hemobrás, 33,29% de recursos não reembolsáveis da EMBRAPII e 14% em contrapartida da UFMG/FarmaVax. O acordo garante a titularidade conjunta das novas tecnologias, conferindo à Hemobrás o direito de preferência para o licenciamento exclusivo dos resultados.

Investimentos do Novo PAC na estrutura industrial e de P&D

Além do ciclo de parcerias, o plano de modernização da estatal contempla aportes estratégicos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) direcionados à infraestrutura científica e industrial da planta de Goiana (PE).

Um dos pilares do anúncio é a criação do Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento Industrial (PDI), que recebe aporte de R$ 50 milhões garantidos via integralização de capital ainda em 2026. Os recursos serão destinados à adequação de obra civil em área de 612 metros quadrados já existente no parque fabril, além da aquisição e instalação de equipamentos voltados a processos de preparação de soluções, cultivo celular, purificação, fracionamento de plasma e biologia molecular. A expectativa é que o início das obras ocorra na transição entre o final de 2026 e o início de 2027.

Os investimentos do Novo PAC dão sustentação ainda às etapas de expansão da fábrica, que acumula um ciclo global de R$ 850 milhões aportados pelo programa desde 2025. Desse montante, cerca de R$ 150 milhões estão sendo executados em 2026 para a viabilização da Fase VII da fábrica, dedicada à implantação da primeira linha própria de produção de Imunoglobulina líquida (IgG) da estatal.

A etapa abrange 104 equipamentos encomendados sob medida para as especificações do complexo industrial — dos quais 47 já foram entregues, 20 estão em construção e os demais se encontram em fase final de aprovação de projeto.

Incentivo ao tratamento de doenças de alta complexidade e fortalecimento da Hemorrede

Para garantir a matéria-prima necessária à produção nacional de medicamentos voltados ao tratamento de imunodeficiências, hemofilias e distúrbios de coagulação, o Ministério da Saúde assina uma portaria de incentivo e apoio técnico e financeiro à Hemorrede Nacional, rede pública composta por serviços qualificados de hemoterapia em todo o país.

A medida estabelece diretrizes para aperfeiçoar os processos de coleta, qualificação, processamento, controle de qualidade e armazenamento do plasma excedente das doações de sangue, que é recolhido pela estatal e transformado em hemoderivados para o SUS. Essa operação recolheu o volume recorde de 217,7 mil litros de plasma em 2025, representando um crescimento de 8,7% em relação ao ano anterior.

Trata-se de um acordo que reforça ainda mais a eficiência operacional da Hemobrás na sua atuação como pilar estratégico no fornecimento e no fortalecimento dos tratamentos essenciais oferecidos pelo SUS aos pacientes em todo o Brasil. O apoio à rede conta ainda com a retaguarda de R$ 116 milhões do Novo PAC destinados à distribuição de 604 equipamentos da cadeia do frio a 125 serviços de hemoterapia, além de um programa ativo de auditorias que realizou 28 inspeções de qualificação e requalificação no primeiro semestre de 2026.

"A data marca um passo fundamental para a consolidação da nossa soberania em saúde. A celebração deste acordo fortalece uma relação de profunda confiança com a Hemorede e reafirma o papel da Hemobrás como protagonista na garantia de insumos estratégicos para o país. Sem o plasma nacional, não há como produzir os hemoderivados de que o Brasil necessita. Ao estruturarmos essa cooperação, asseguramos a sustentabilidade do nosso modelo de produção e garantimos o suprimento de 100% da necessidade de imunoglobulina para os pacientes do SUS”, concluiu Ana Paula Menezes, presidente da Hemobrás.

Hemobrás

Criada em 2004 e sediada em Goiana (PE), a Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás) é uma estatal federal voltada a garantir a soberania nacional no fornecimento de medicamentos estratégicos ao Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento de imunodeficiências, hemofilias, distúrbios de coagulação e pacientes em estado grave. A empresa acumula em seu histórico o pioneirismo no desenvolvimento de biofármacos, liderando o avanço tecnológico para assegurar a autossuficiência do Brasil na produção de medicamentos de alta complexidade.

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