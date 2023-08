Ministério da Saúde e UFPE promovem seminário sobre paternidade e cuidado a partir desta quarta (30)

A- A+

O Ministério da Saúde, em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), promove, desta quarta (30) até a sexta-feira (01/09), o Seminário Internacional sobre paternidade e cuidado, com foco na promoção de uma política pública e integral da saúde do homem.

Diversos profissionais da área, assim como representantes dos governos de países da América Latina, que farão debates e rodas de discussão a respeito da saúde do homem e os desafios enfrentados na paternidade por uma perspectiva feminista.

O seminário acontecerá no Hotel Beach Class Convention, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, e será exclusivo para convidados, pesquisadores, gestores, trabalhadores em saúde e ativistas em direitos humanos e estudantes.

O evento parte do trabalho do Núcleo Feminista de Pesquisas em Gênero e Masculinidades (Gema/UFPE), e é uma das atividades do projeto de pesquisa e extensão “Paternidade e cuidado: formação conceitual e técnica sobre a Estratégia Pré-Natal do Pai no Brasil”.

“Este projeto teve uma primeira etapa entre 2015 e 2019, quando realizamos uma grande pesquisa nacional sobre a implementação da política de atenção integral aos homens na saúde. A segunda etapa, iniciada em 2020, teve como foco específico a capacitação de gestores e gestoras em saúde para a expansão da Estratégia de Pré-natal do parceiro", esclareceu o professor do Departamento de Psicologia da UFPE, Benedito Medrado.

Em uma das sessões do Seminário, será realizado, ainda, um fórum de diálogos sobre direitos reprodutivos na América Latina, com representantes dos governos da Argentina, Paraguai , Uruguai, Chile, Bolívia e Equador.

"Com este evento, pretendemos promover diálogos técnicos, políticos e conceituais sobre fundamentos e ações governamentais no Brasil e em outros países da América Latina voltadas à promoção da atenção integral à saúde do homem, em especial aquelas voltadas aos direitos reprodutivos e ao envolvimento dos homens no exercício da paternidade. Neste encontro, pretende-se promover espaços de troca a partir de reflexões, intercâmbio de experiências, consolidação e ampliação de parcerias e alianças estratégicas”, ressaltou o professor e coordenador do evento e do Gema/UFPE Jorge Lyra.

Confira a programação completa do evento:

Quarta-feira (30/08)

8h00 às 9h00 | Credenciamento

9h00 às 11h00 | Mesa de abertura (Auditório)

Ementa: Boas-vindas aos/às participantes, apresentação da agenda do evento e das principais metas atuais da PNAISH, articulações intersetoriais, interinstitucionais e internacionais.

* Representantes institucionais

Exposição: Celmário Brandão

Coordenação: Jorge Lyra

11h00 às 13h00 | Mesa temática 1 (Auditório)

Atenção integral aos homens na saúde, paternidade e cuidado na América Latina: experiências, conhecimentos e desafios.

Ementa: Retrospectiva histórica e panorama sobre diretrizes, princípios e atuais desafios para desenvolvimento de estratégias para implementação da atenção integral à saúde do homem na América Latina, especialmente no que se refere à paternidade e cuidado, a partir de relatos de experiências, resultados de pesquisa e considerações éticas, políticas e epistemológicas | 20 minutos para cada fala e 40 minutos de debate.



- Participantes:

Juan Guillermo Figueroa (El Colégio de México)

Gary Barker (Equimundo - USA)

Apollo Arantes (IBRAT)

Parry Scott (Fages/UFPE)

Coord. Benedito Medrado e Grace Rosa (Coordenadora Geral de Articulação do Cuidado Integral)

13h00 às 14h30 | Intervalo para almoço

14h30 às 17h00 - Fórum Mercosul (Auditório)

Articulações governamentais para promoção de políticas públicas em Saúde e Direitos Reprodutivos

* Mesa articulada pelo Departamento de Gestão do Cuidado Integral da SAPS/Ministério da Saúde

6 representantes. Falas de 15 a 20 minutos e tempo restante para debate.



- Participantes:

Yamilla Picasso - Argentina

Gloria Andrea Díaz - Paraguai

Laura Batalla - Uruguai

Katiuska Rojas Rojas - Chile

América Andrea Bustos Calvi - Bolívia

Lisbet Valeria Gomez Montenegro – Equador

Coordenação: Marcos Pedrosa

17h00 | Coffee break

Quinta-feira (30/08)

8h30 às 10h30 (Auditório)

Mesa Temática 2

Homens, cuidado e promoção da igualdade racial

Ementa: Promover reflexões sobre a saúde dos homens e sobre paternidades negras, de modo a abordar o tema do racismo estrutural e suas implicações na atenção em saúde | 20 minutos para cada fala e 40 minutos de debate.



- Participantes:

Deivison Faustino (UNIFESP)

Henrique Restier (CEFET-RJ)

Luiz Eduardo Batista (Assessor para Equidade Racial em Saúde do Ministério da Saúde)

Mônica Oliveira (Rede de Mulheres Negras)

Coordenação: Jorge Lyra e Isabela Machado (COSAH) ou Celmário Brandão (COSAH)

10h30 às 12h30 (Auditório)



Mesa Temática 3

Sexualidade, direitos reprodutivos e cuidado

Ementa: Promover reflexões sobre os desafios persistentes que ameaçam o exercício dos direitos reprodutivos e direito à sexualidade em diferentes campos da vida pública (trabalho, política, saúde etc.) na América Latina e que impactam no desenvolvimento de uma política pública orientada por perspectiva de gênero | 20 minutos para cada fala e 40 minutos de debate.



- Participantes:

Glória Careaga (UNAM - México)

Andrea Cornwall (King’s College London - UK)

Beto de Jesus (AIDS Healthcare Foundation)

Betânia Ávila (SOS Corpo)

Coordenação: Benedito Medrado e Fernando Pessoa (COSAH)



12h30 às 14h00

Intervalo para almoço

14h00 às 17h00

Rodas de conversa

Ementa: Discussão em pequenos grupos (organizados conforme quadro geral) para compartilhamento de experiências e reflexões sobre desafios comuns aos diferentes territórios, a partir das provocações apresentadas na Mesas Temáticas 1, 2 e 3.

17h00 às 17h20

Coffee break

Sexta-feira (01/09)

09h00 às 11h00

Rodas de conversa

Ementa: Discussão em pequenos grupos para compartilhamento de experiências e reflexões sobre articulações e possíveis estratégias de ação em rede. Cinco grupos conforme quadro geral.

11h00 às 12h15

Compartilhamento (Auditório)

Ementa: Compartilhamento de uma síntese de cada um dos grupos de trabalho | 10 minutos cada exposição.

12h15 às 13h30

Intervalo para almoço

13h30 às 15h30 (Auditório)



Mesa Temática 4

Direitos reprodutivos, paternidade e cuidado

Ementa: Promover reflexões sobre a inserção dos homens e das masculinidades nas estratégias de promoção da saúde reprodutiva, paternidade e cuidado no Brasil e em outros países, dialogando com o campo da saúde coletiva e com o campo dos direitos trabalhistas, especialmente no tocante à licença parental | 20 minutos para cada fala e 40 minutos de debate.



- Participantes:

Márcia Couto (USP)

Francisco Aguayo (EME - Chile)

Benno de Keijzer (UNAM - México)

Simone Diniz (USP)

Coordenação: Marcos Nascimento (IFF/Fiocruz) e Celmário Brandão (COSAH)

15h30 às 17h30 (Auditório)

Mesa Temática 5

Compartilhando aprendizagens e desafios

Ementa: Relato de experiências sobre estratégias de promoção da inserção dos homens no cuidado infantil e na vida reprodutiva, com foco especial no diálogo com políticas públicas| 15 minutos para cada fala e 45 minutos de debate.

- Participantes:

Wagner Figueiredo (UFSCar)

Anderson Reis (UFBA)

Luciano Ramos (Instituto Promundo)

Juan Carlos Escobar (Ministério da Saúde da Argentina)

Márcio Ferreira (Superintendência de Hospitais Pediátricos e Maternidades – SMS/RJ)

Coordenação: Eric Alvarenga (UFPA) e Patrícia Santana (COSAH)



17h30

Leitura da carta de Recife e Coffee break de encerramento



Veja também

EUA Flórida ordena evacuações ante chegada do furacão Idalia