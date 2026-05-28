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Saúde Ministério da Saúde entrega novos veículos de transporte para pacientes do SUS em Serra Talhada Iniciativa pretende levar atendimento para aqueles que vivem em regiões distantes das unidades de atendimento no Sertão

Novos veículos destinados ao transporte de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) que vivem em regiões distantes das unidades de atendimento chegam à cidade de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, nesta sexta-feira (29).



Ao todo, serão entregues 75 veículos, sendo 39 micro-ônibus e 11 vans, no âmbito do programa Agora Tem Especialistas – Caminhos da Saúde, além de 25 Unidades Odontológicas Móveis (UOMs).



A entrega dos veículos ocorre às 10h, com a presença do diretor do Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência do Ministério da Saúde, Fernando Figueira.

A iniciativa vai reforçar a capacidade de atendimento dos municípios contemplados e beneficiar diretamente 2,2 milhões de habitantes, com o objetivo de obter acesso à atenção especializada.



Os recursos são provenientes do Novo PAC Saúde, que já destinou R$ 3,39 bilhões ao estado para fortalecer a assistência à população pernambucana, com a seleção de 1.741 empreendimentos na área da saúde.

Serviço

Entrega de novos veículos para transporte de pacientes do SUS em Pernambuco

Data:29/05 (sexta-feira)

Horário:10h

Local: Sesc de Serra Talhada – Av. Vicente Inácio de Oliveira s/n - Bairro Bom Jesus – Serra Talhada.

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