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Imunização MS envia 89.046 doses da vacina contra a Covid-19 para Pernambuco; saiba quem pode ser imunizado Imunizantes são recomendados aos grupos mais vulneráveis

O Ministério da Saúde (MS) enviou para Pernambuco 89.046 doses da vacina contra a Covid-19. A informação foi divulgada pela pasta nesta quinta-feira (16).

O envio faz parte de uma remessa de 2,2 milhões de doses distribuídas esta semana a todos os estados do Brasil e Distrito Federal.

De acordo com o MS, os envios garantem estoque suficiente para atender às demandas regionais. Os imunizantes são recomendados aos grupos mais vulneráveis:

- Idosos a partir de 60 anos, com esquema de duas doses no intervalo de 6 meses entre elas;

- Gestantes, com esquema de uma dose a cada gestação, em qualquer idade e fase gestacional, respeitando intervalo mínimo de 6 meses desde a última dose;

- Crianças de 6 meses a menores de 5 anos, com esquema básico de duas ou três doses, conforme o imunizante;

- Pessoas imunocomprometidas a partir de 6 meses de idade, com esquema básico com três doses e recomendação de doses periódicas com intervalo mínimo de seis meses;

- População geral de 5 a 59 anos, com esquema de uma dose apenas para pessoas não vacinadas anteriormente.

A estratégia de vacinação também contempla trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, povos indígenas, comunidades quilombolas e ribeirinhas, população privada de liberdade, pessoas em situação de rua e trabalhadores dos Correios.

Os imunizantes foram encaminhados às secretarias estaduais de saúde (SES), responsáveis pela logística de recebimento e distribuição das doses aos municípios.

O Ministério da Saúde orienta que a população deve procurar a unidade de saúde mais próxima para verificar a situação vacinal e manter a proteção em dia.

Nos três primeiros meses de 2026, Pernambuco recebeu 74.046 doses do imunizante contra a Covid-19.

A pasta ressalta que as vacinas ofertadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) são as mais atualizadas contra as cepas em circulação.

"As vacinas continuam sendo a principal forma de prevenir casos graves, hospitalizações e mortes pela doença. O Brasil tem doses suficientes e segue garantindo o acesso da população à imunização", afirma o diretor do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Eder Gatti.

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