A- A+

covid-19 Ministério da Saúde envia mensagens por WhatsApp para incentivar vacinação contra covid-19 A vacina é gratuita e está disponível nas Unidades Básicas de Saúde

O Ministério da Saúde começou a enviar nesta semana mensagens pelo WhatsApp e pelo aplicativo GOV.BR para incentivar a vacinação contra covid-19. Os avisos orientam a população, especialmente quem tem maior risco de desenvolver formas graves da doença, a procurar os postos de saúde e atualizar a imunização.

A vacina é gratuita e está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Ela faz parte da vacinação de rotina de crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes e pessoas a partir de 60 anos. Também é recomendada periodicamente para grupos especiais, como pessoas com comorbidades e imunocomprometidas (veja abaixo o esquema vacinal).

Além das remessas regulares, o ministério disponibilizou 2,1 milhões de doses adicionais, conforme as necessidades locais e os pedidos das secretarias estaduais. Cabe aos Estados distribuir os imunizantes aos municípios.

Em 2026, mais de 25,7 milhões de doses foram distribuídas no País, e mais de 8,5 milhões foram aplicadas. Segundo o ministério e imunologistas, o imunizante oferecido pelo SUS protege contra as cepas do SARS-CoV-2 em circulação.

Quem deve se vacinar?

O esquema vacinal varia conforme o grupo:

- Crianças de 6 meses a menores de 5 anos: recebem três doses. A segunda é aplicada quatro semanas após a primeira, e a terceira é aplicada oito semanas depois da segunda. Crianças imunocomprometidas têm indicação de doses adicionais após o esquema inicial.

- Idosos (60 anos ou mais): uma dose a cada seis meses, independentemente da quantidade de doses prévias.

- Gestantes: uma dose a cada gestação, independentemente da quantidade de doses prévias.

Além disso, pessoas imunocomprometidas a partir de 6 meses de idade devem receber uma dose a cada seis meses. Entram nesse grupo indivíduos com HIV; pessoas em tratamento contra o câncer; transplantados; pessoas com doenças autoimunes, como lúpus; e aqueles com doença falciforme, entre outras condições.

Também há um esquema para os grupos especiais, compostos por:

- adolescentes cumprindo medidas socioeducativas;

- indígenas;

- funcionários do sistema de privação de liberdade;

- quilombolas;

- ribeirinhos;

- pessoas com comorbidades como diabetes;

- pessoas com deficiência permanente;

- pessoas em situação de rua;

- pessoas privadas de liberdade;

- pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILPIs);

- puérperas (se não vacinadas durante a gestação);

- trabalhadores da saúde;

- trabalhadores do Correios.

Nesses casos, é necessária uma dose anual, independentemente da quantidade de doses prévias.

Para a população geral de 5 a 59 anos que nunca se vacinou contra a doença, a recomendação é receber uma dose.

Veja também