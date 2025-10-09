Ministério da Saúde inicia atendimentos das carretas da saúde da mulher em Garanhuns
Ação faz parte do programa Agora Tem Especialistas e marca o Outubro Rosa com foco em prevenção e diagnóstico precoce
O Ministério da Saúde inicia, nesta sexta-feira (10), os atendimentos nas carretas da saúde da mulher em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. A ação integra o programa Agora Tem Especialistas e tem como objetivo ampliar o acesso a consultas e exames voltados à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero, dentro da campanha Outubro Rosa.
Atendimentos
A cerimônia de lançamento acontece às 10h, em frente à Escola Estadual Jerônimo Gueiros, com a presença da assessora da Secretaria de Atenção Especializada em Saúde, Rosalva Silva, e do superintendente estadual do Ministério da Saúde em Pernambuco, Rosano Freire Carvalho. Os atendimentos ao público começam a partir das 14h, no mesmo local.
Ação nacional
Além de Garanhuns, a iniciativa acontece simultaneamente em 15 municípios de 11 estados. Na próxima semana, outros oito estados também iniciarão as atividades. O programa foi criado para reduzir o tempo de espera no Sistema Único de Saúde (SUS) por consultas, exames e cirurgias especializadas, especialmente em regiões com menor acesso a esses serviços.
Segundo o Ministério da Saúde, o Agora Tem Especialistas faz parte de um conjunto de ações do governo federal que busca apoiar estados e municípios, ampliando a oferta de atendimentos e fortalecendo a atenção especializada em todo o país.
Serviço
Evento: Cerimônia da chegada da carreta da saúde da mulher do Agora Tem Especialistas
Data: 10/10/2025 (sexta-feira)
Horário: 10h
Local: Rua Cel. Antônio Victor, São José, em frente à Escola Estadual Jerônimo Gueiros, Garanhuns
Início dos atendimentos
Data: 10/10/2025 (sexta-feira)
Horário: 14h
Mesmo local
Com informações da assessoria