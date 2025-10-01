Qua, 01 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta01/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
VACINAÇÃO

Ministério da Saúde lança campanha de multivacinação com foco em crianças e adolescentes

O objetivo é atualizar a caderneta de vacinação do público

Reportar Erro
Ministério da Saúde lança campanha de multivacinação com foco em crianças e adolescentesMinistério da Saúde lança campanha de multivacinação com foco em crianças e adolescentes - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

O Ministério da Saúde lançou nesta quarta-feira, 1°, uma campanha de multivacinação para crianças e adolescentes até 15 anos. O objetivo da pasta é atualizar a caderneta de vacinação desse público por meio das ações previstas para o período de 6 a 31 de outubro.

A pasta planeja um "Dia D" de vacinação em todo o País no dia 18 (sábado), quando os postos de saúde ficarão abertos para vacinar a população. Embora a campanha seja voltada para pessoas até 15 anos, a pasta quer atingir os adultos responsáveis pelas crianças, que também poderão atualizar a caderneta.

Leia também

• Vacina contra HPV: Pernambuco amplia imunização de adolescentes de 15 a 19 anos

• Vacina contra a covid-19 protege gestantes contra complicações

• Vacina da covid também protege contra complicações cardíacas da doença

Durante a campanha, estarão disponíveis 15 tipos de vacina, incluindo imunizantes previstos no calendário nacional e outros. São eles:

Uma das prioridades da pasta é chegar a pessoas que não se vacinaram contra o HPV. Atualmente, 82% das meninas de 9 a 14 anos estão com essa vacina em dia. Entre os meninos, o porcentual é de 67%. A vacina é importante para proteger, por exemplo, contra o câncer do colo do útero e o câncer de pênis, largamente associados ao vírus HPV.

"Eu sou pai de uma criança de 10 anos de idade e faço gestão de ela estar com todo o seu calendário vacinal em dia. Eu não vacinaria a minha filha se eu não tivesse confiança absoluta na segurança, na qualidade e na importância dessas vacinas", disse o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, no anúncio da campanha.

Além da vacina do HPV, a pasta também quer reforçar a vacinação contra o sarampo, sobretudo após a alta de casos na América do Norte. Toda a população de 12 meses a 59 anos poderá receber o imunizante. O Brasil tem um certificado de território livre do sarampo, mas, em 2025, foram registrados no País 31 casos importados da doença.

"Eu quero relembrar os pais e as mães que eles só não tiveram paralisia infantil, só não tiveram meningite, só não tiveram doenças extremamente graves porque, um dia, o seu pai e a sua mãe enfrentaram situações muito mais difíceis do que hoje para vaciná-los", enfatizou o ministro.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter