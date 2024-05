Ministério da Saúde lança nova campanha de vacinação contra a Covid; veja públicos

A- A+

O Ministério da Saúde lançou, nesta sexta-feira à noite, uma nova campanha de vacinação contra a Covid-19. Segundo a pasta, a meta é alcançar ao menos 70 milhões de brasileiros.

As doses utilizadas serão as 9,5 milhões atualizadas para a variante XBB da Ômicron, da farmacêutica americana Moderna, que chegaram ao Brasil neste mês.

No final de abril, o ministério firmou um acordo com o laboratório para a aquisição de 12,5 milhões de imunizantes. De acordo com a pasta, as doses que já chegaram no país estão “em processo de distribuição aos estados, de acordo com o agendamento junto a operadora logística”.

“Muitos estados já começaram a aplicar as vacinas monovalentes XBB. O primeiro lote começou a ser entregue no dia 09 de maio aos estados, que têm autonomia para começar a aplicação imediatamente”, destaca em nota.

O número de doses adquiridas não é suficiente para o total de pessoas que o próprio Ministério da Saúde busca alcançar. No entanto, a pasta afirma que essa “aquisição emergencial” será suficiente para abastecer os estados e municípios até que as próximas compras sejam concluídas.

Quem pode se vacinar?

A partir de 2024, a dose contra a Covid-19 foi incluída no Calendário Nacional de Vacinação e passou por mudanças nos perfis aos quais é destinada.

Segundo o ministério, as alterações passaram “por avaliação da Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização da Covid-19 (CTAI) e considerou as atuais recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre priorização de vacinação para os grupos de alto risco e aqueles mais expostos”.

A pasta enfatiza ainda que os imunizantes disponíveis nos postos de vacinação continuam efetivos para reduzir complicações da Covid-19. “O esquema vacinal completo, incluindo as doses de reforço, quando recomendado, é essencial para evitar formas graves e óbitos pela doença”, diz.

Grupos prioritários que devem receber um novo reforço

Duas doses por ano da vacina XBB, com um intervalo mínimo de seis meses entre elas:

Idosos a partir de 60 anos;

Imunocomprometidos a partir de 5 anos;

Gestantes e puérperas;

Uma dose por ano da vacina XBB, com um intervalo mínimo de três meses da última dose:

Pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILPI e RI) e seus trabalhadore;

Indígenas vivendo dentro e fora de terra indígena;

Ribeirinhos;

Quilombolas;

Trabalhadores de Saúde;

Pessoas com deficiência permanente;

Pessoas com comorbidades;

Pessoas privadas de liberdade (≥ 18 anos);

Funcionários do sistema de privação de liberdade;

Adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas;

Pessoas em situação de rua.

Caso a pessoa faça parte de um dos grupos prioritários, e tenha o intervalo mínimo estipulado da última dose contra a Covid-19, ela já pode buscar um posto de saúde para receber o reforço atualizado para a XBB.

Quem não recebeu nenhuma dose

Aqueles que nunca se vacinaram contra a Covid-19, nem com os imunizantes originais que começaram a chegar ao Brasil em 2021, também podem receber a nova dose. Neste caso, o esquema será de uma a três doses, a depender do perfil.

De 6 meses a 5 anos: duas doses da vacina XBB, com intervalo de quatro semanas entre elas;

A partir de 5 anos: dose única da vacina XBB;

Imunocomprometidos a partir de 5 anos: três doses da vacina XBB, com intervalo de quatro semanas entre cada uma;

Demora na campanha gerou críticas

A nova campanha tem início após o Ministério da Saúde ter sido alvo de diversas críticas relacionadas à demora para a nova etapa da imunização no Brasil e depois que estados e municípios haviam interrompido a vacinação pela falta de estoque contra a Covid-19.

No início do ano, a pasta da Saúde chegou a dizer que as novas doses, adaptadas para a XBB, chegariam em março, o que não aconteceu. O contrato com a Moderna foi fechado apenas no final de abril.

A pasta atribui a demora ao processo de licitação com a Pfizer e a Moderna, algo inédito para a compra das vacinas desde o início da pandemia:

"Essa é a primeira vez que empresas concorrentes disputam o fornecimento de vacinas contra a Covid-19 no Brasil. Todas as aquisições anteriores foram feitas em um ambiente sem concorrência. A medida possibilitou uma economia de R$ 100 milhões, dada a diferença de preço entre as duas propostas apresentadas", disse em nota na época.

Veja também

Gaza Quatro navios dos EUA encalham perto de cais temporário em Gaza