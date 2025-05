A- A+

Saúde Ministério da Saúde lança novo edital com 3.174 vagas no Mais Médicos Inscrições vão até 8 de maio; vagas são voltadas a regiões remotas e indígenas

O Ministério da Saúde publicou um novo edital do Programa Mais Médicos, com a oferta de 3.174 vagas para profissionais da área. As inscrições estão abertas até o dia 8 de maio.

Do total, 3.066 vagas serão distribuídas entre 1.620 municípios de todas as regiões do país. Outras 108 oportunidades são destinadas a 26 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs), que atendem comunidades indígenas.

De acordo com o Ministério, o objetivo da nova seleção é reforçar a assistência médica em áreas de difícil acesso e maior vulnerabilidade social. Os profissionais selecionados atuarão em equipes de Saúde da Família, modelo que busca oferecer atendimento contínuo e mais próximo da população.

