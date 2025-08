A- A+

SAÚDE Ministério da Saúde lança novo serviço de atenção cardiovascular no Sertão do Araripe Com um investimento de R$ 2,5 milhões do governo federal, o Hospital e Maternidade Santa Maria passa a oferecer o Serviço de Hemodinâmica e Cirurgia Cardiovascular

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o secretário de Atenção Especializada à Saúde, Mozart Sales, realizarão nesta sexta-feira (1º) o credenciamento e habilitação do novo Serviço de Hemodinâmica e Cirurgia Cardiovascular do Hospital e Maternidade Santa Maria, localizado no centro de Araripina, no Sertão de Pernambuco.

Com a habilitação do serviço, Araripina se consolida como referência regional em cardiologia intervencionista e cirúrgica. A ação, que conta com investimento do Governo Federal superior a R$ 2,5 milhões, representa um marco para a saúde pública no interior do estado.

A medida, que deve beneficiar uma população de mais de 330 mil habitantes, integra a estratégia do governo federal de interiorização da alta complexidade e ampliação do acesso ao cuidado especializado em territórios historicamente menos assistidos.

O secretário Mozart Sales destaca a importância da medida e enfatiza que este serviço é revolucionário para a região do Araripe, salvando vidas ao oferecer tratamento próximo à população. Antes, os pacientes precisavam se deslocar cerca de 670 km para conseguir atendimento no Recife, ou em centros como Petrolina (PE) ou Juazeiro (CE).

“Essa perspectiva de ter um tratamento rápido, perto das pessoas, é muito importante. E a descentralização desse atendimento é extremamente importante”, afirmou.

O evento marca também o fortalecimento da Rede de Urgência e Emergência e da regionalização da atenção especializada no Sertão do Araripe.

O serviço permitirá a realização de trombose mecânica (padrão ouro para infarto), cateterismo e cirurgia cardíaca, diminuindo a mortalidade por infarto, especialmente em mulheres, devido à redução do “delta T” (tempo entre o episódio e o atendimento).

“Já existem estudos no Brasil mostrando que você tem um aumento da mortalidade por infarto em mulheres quando esse tempo entre o sofrimento do músculo cardíaco e o atendimento é maior. Quanto mais cedo esse tratamento for feito, maiores serão as chances da pessoa se recuperar e de não ter lesão cardíaca que leve à chamada diminuição da fração de injeção”, explicou Sales.

Um outro investimento de R$ 3 milhões anuais, provenientes do programa “Agora Tem Especialista”, do governo federal, custeará o funcionamento do serviço, incluindo insumos, medicamentos, profissionais e manutenção de equipamentos.

“Esse recurso é para o resto da vida. Enquanto o serviço estiver funcionando, esse recurso estará disponível. Sem o custeio, não há como pagar os insumos, os remédios, os cateteres, os profissionais e a manutenção das máquinas”, pontuou o secretário.

O secretário finalizou destacando o impacto humano da iniciativa.

“Todo mundo fica triste de saber que uma pessoa querida podia ter sido salva se o socorro tivesse chegado no tempo certo. Agora, com esse serviço, a população terá acesso ao que há de mais moderno em cardiologia, perto de casa”.

Hospital e Maternidade Santa Maria

O Hospital e Maternidade Santa Maria conta com 30 leitos de UTI 100% SUS - sendo 20 de UTI Adulto e 10 de UTI Pediátrica) e teve recentemente habilitada sua UTI Neonatal, com 10 leitos destinados ao atendimento de recém-nascidos em situação de risco.

Somente em 2024 foram realizados mais de 2 mil partos no hospital, que se destaca como referência regional em atenção materno-infantil.

“O Hospital Santa Maria é um hospital importante, com UTI, bloco cirúrgico, atendimento materno-infantil e agora vai ganhar ainda mais relevância. Na medida em que você aporta equipamentos sofisticados e procedimentos qualificados num hospital com essa característica, você vai qualificar o ensino médico da região, formando médicos e médicas melhores”, ressaltou o secretário de Atenção Especializada à Saúde, Mozart Sales.

Com informações da assessoria de imprensa do Ministério da Saúde

