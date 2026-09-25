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SAÚDE

Ministério da Saúde pede avaliação para incluir canetas emagrecedoras no SUS; entenda

Solicitação inclui a oferta de fármacos à base de semaglutida e liraglutida diante de novo cenário de preços desses medicamentos após queda das patentes

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Ministério da Saúde pede avaliação para incluir canetas emagrecedoras no SUSMinistério da Saúde pede avaliação para incluir canetas emagrecedoras no SUS - Foto: Canva

O Ministério da Saúde solicitou à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) a incorporação ao SUS das chamadas canetas emagrecedoras. O pedido da pasta foi protocolado na última quinta-feira e prevê a avaliação da oferta desses medicamentos para o tratamento de pacientes com obesidade.

O documento entregue pelo Ministério da Saúde também aponta redução de 70% nos preços desses produtos no Brasil em menos de um ano, com a ampliação da concorrência. Nesse contexto, a pasta solicita que a Conitec avalie a incorporação ao SUS de medicamentos à base de semaglutida (princípio ativo do Ozempic e Wegovy) ou liraglutida, compostos que não são mais protegidos por patente no país.

Até o momento, 25 canetas emagrecedoras já foram registradas no Brasil, sendo 14 delas em 2026, incluindo versões produzidas nacionalmente e medicamentos genéricos. E novos registros ainda são esperados. A ampliação da concorrência fez do Brasil o país com a maior variedade do produto no mundo e derrubou os preços no varejo.

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A eventual incorporação ao SUS deverá estabelecer os critérios clínicos para acesso ao tratamento, concentrando a utilização nos pacientes em que o controle da obesidade possa produzir benefícios relevantes para a saúde e reduzir complicações ou a necessidade de procedimentos de maior complexidade.

Tratamento da obesidade
Dados do Ministério da Saúde mostram que a prevalência da obesidade no Brasil passou de 11,8%, em 2006, para 25,7%, em 2024, aumentando a necessidade de acompanhamento e tratamento por longos períodos, com impactos na mortalidade, na qualidade de vida, na produtividade e nos gastos do sistema de saúde.

A pasta destaca que a iniciativa tem respaldo na primeira diretriz da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre o uso, em escala populacional, de terapias baseadas em GLP-1 para o tratamento da obesidade a longo prazo, publicada no final de 2025. A medida é complementar às estratégias já adotadas pelas políticas vigentes.

A OMS enfatiza a importância do acesso equitativo às terapias com GLP-1 e da preparação dos sistemas de saúde para seu uso. A organização entende que sem políticas deliberadas, o acesso a essas terapias pode exacerbar as disparidades de saúde existentes. E apela para ações urgentes em relação à produção, à acessibilidade e à prontidão dos sistemas de saúde globais.

Por meio do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), em Porto Alegre (RS), o Ministério da Saúde também conduz estudos que avaliam o uso desse tipo de medicamento em pacientes do SUS com obesidade.

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