Ministério da Saúde registra aumento histórico na cobertura vacinal de crianças em 2023

A- A+

Em 2023, o Ministério da Saúde registrou um aumento nas coberturas vacinais de 13 dos 16 principais imunizantes do calendário infantil do Programa Nacional de Imunizações (PNI) em comparação com os dados de 2022. Destacam-se os crescimentos nas vacinas contra a poliomielite (VIP e VOP), pentavalente, rotavírus, hepatite A, febre amarela, meningocócica C (1ª dose e reforço), pneumocócica 10 (1ª dose e reforço), tríplice viral (1ª e 2ª doses) e reforço da tríplice bacteriana (DTP). Este resultado, observado em todo o país, representa a reversão da queda nos índices vacinais enfrentada pelo Brasil desde 2016.

Entre os 13 imunizantes que registraram recuperação, a média de aumento foi de 7,1 pontos percentuais. A nível nacional, o reforço da tríplice bacteriana foi o que mais cresceu em cobertura, com um aumento de 9,23 pontos, passando de 67,4% para 76,7%. Ao analisar a cobertura vacinal por estado, a maioria apresentou melhorias na cobertura das 13 vacinas mencionadas.

Investimentos

No ano passado, foram investidos mais de R$ 6,5 bilhões na aquisição de imunizantes, e a previsão é que esses recursos atinjam R$ 10,9 bilhões em 2024. De maneira inovadora, R$ 150 milhões foram repassados anualmente aos estados e municípios para apoiar as ações de imunização, com foco no microplanejamento, ou seja, nas estratégias de comunicação regionalizadas. Para o ano de 2024, está previsto o mesmo valor destinado aos estados e municípios para essas ações.

Ações

No início de 2023, o Governo federal lançou o Movimento Nacional pela Vacinação, direcionando todas as ações técnicas e de comunicação do Ministério da Saúde para promover a vacinação da população com o lema “vacina é vida, vacina é para todos”.

Em paralelo a esse movimento, o ministério implementou a estratégia de microplanejamento, realizando oficinas em todo o Brasil com as secretarias de saúde para encontrar soluções viáveis para cada realidade local. Diversas estratégias foram adotadas, como a imunização extramuros, ampliação do horário das salas de imunização e busca ativa de não vacinados.

Essas ações visaram permitir que cada município se organizasse e planejasse considerando sua realidade específica, adaptando a estratégia de imunização conforme a população, a estrutura de saúde, a realidade socioeconômica e geográfica de cada localidade.

Veja também

Imigração Plano para expulsar imigrantes a Ruanda é aprovado no Parlamento britânico