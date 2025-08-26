A- A+

Saúde Ministério da Saúde seleciona médicos especialistas para atuarem em cidades de Pernambuco Programa Agora tem Especialistas realizou com a seleção de 17 profissionais para localidades que sofrem com a falta de médicos no estado

O Ministério da Saúde anunciou que 27 médicos foram selecionados para trabalhar em Pernambuco pelo programa Agora tem Especialistas. O intuito é reforçar o atendimento em áreas onde existe a falta de profissionais de saúde especializados em todo o Brasil.

Ao todo, a primeira chamada do edital teve 501 médicos distribuídos para atendimentos em 212 municípios dos 26 estados e do Distrito Federal a partir de setembro. A Região Nordeste será a maior beneficiada por contar com o menor número de profissionais, com um total de 260.

Entre os nove estados nordestinos, Ceará e Bahia recebem a maior quantidade de médicos, com 64 e 48, respectivamente. O Maranhão terá 43 novos especialistas, em seguida do Rio Grande do Norte, com 32, Piauí, 27 e Pernambuco, com os 17 profissionais já citados. Completam a lista a Paraíba, Alagoas e Sergipe, que contarão com 14, 10 e 5 cada.

Dos selecionados, 67% estarão locados em cidades do interior. As principais especialidades dos médicos são cirurgia geral, ginecologia, anestesiologia e otorrinolaringologista para ampliar a assistência à saúde da população e reduzir o deslocamento dos pacientes para grandes centros urbanos.

“Precisamos de iniciativas ousadas como o Mais Médicos Especialistas, que vai garantir, pela primeira vez, a atuação de profissionais especialistas no SUS e reduzir o tempo de espera da população por atendimento. Com esse reforço, estados e municípios, que já tinham um grande investimento no serviço, terão suprida a necessidade de especialistas, ampliando o acesso e fortalecendo a rede pública de saúde”, comentou o ministro Alexandre Padilha, em coletiva que anunciou o resultado da seleção.

Em média, os escolhidos possuem 12 anos de experiência e atuarão em 258 hospitais, policlínicas, centros de apoio diagnóstico e outras unidades da rede pública nas cinco regiões do país.

Outros 400 profissionais que se inscreveram e não foram selecionados nesta primeira chamada do edital ficaram em lista de espera, podendo concorrer a outras oportunidades em uma segunda etapa.



Veja também