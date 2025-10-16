A- A+

SAÚDE Ministério da Saúde substitui 42 mil canetas de insulina com defeito e reforça estoques no SUS Mais de 2,9 milhões de unidades já foram distribuídas em todo o país; governo garante reposição e treinamento para uso correto do dispositivo

O Ministério da Saúde substituiu 42 mil canetas reutilizáveis de insulina distribuídas pelo SUS após identificar falhas em alguns dispositivos.

A medida representa 1,41% do total de unidades entregues em todo o país e foi adotada após notificação à empresa fornecedora, que enviou uma remessa de reposição imediata para reforçar os estoques e garantir a continuidade do tratamento de pessoas com diabetes tipo 1 e tipo 2 na rede pública. A informação foi confirmada pelo jornal O Globo junto ao órgão.

Segundo a pasta, mais de 2,9 milhões de canetas foram entregues aos estados até setembro, e uma nova remessa de 494 mil unidades está prevista para chegar ainda em outubro.

As canetas reutilizáveis passaram a ser ofertadas pelo SUS desde março de 2025 para pessoas com diabetes tipo 1 e tipo 2, mediante prescrição médica. Até agosto, o ministério já havia encaminhado 2,1 milhões de unidades à rede pública e prevê entregar mais 540 mil até o fim de setembro.

Além disso, uma nova remessa de 1,9 milhão de canetas foi contratada para garantir o abastecimento e atender à demanda nacional.

Para assegurar o uso correto e seguro do equipamento, o Ministério da Saúde, em parceria com a fornecedora, realizou treinamentos virtuais e elaborou cartilhas de orientação voltadas a profissionais de saúde, equipes de assistência farmacêutica e pacientes.

O material explica o funcionamento, o manuseio e a logística de distribuição, com foco em garantir o acesso contínuo à insulina na rede pública.

