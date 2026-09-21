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Saúde Ministério da Saúde vistoria veículos do SUS em Pernambuco e visita carreta de saúde oftalmológica Os veículos em inspeção contam com estrutura adequada para o atendimento, incluindo kit de primeiros socorros, maca e suporte para cilindros de oxigênio, garantindo a qualidade e a segurança durante o transporte dos pacientes", disse o secretário

O secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Sales, na manhã desta segunda-feira (21), vistoriou veículos destinados ao fortalecimento da rede pública de saúde de Pernambuco e visitou a carreta de oftalmologia no Recife.

Em resumo, nove veículos do SAMU, destinados à renovação de frota, e 31 Ambulâncias Tipo A, para transporte de pacientes do SUS que necessitam de tratamento fora de seus municípios, foram vistoriados. A ação reúne investimento de R$ 11,1 milhões e contempla 40 municípios do estado.

A vistoria foi realizada na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e o secretário ressaltou a importância dessas aquisições para o sistema de saúde do Estado.

"Estas unidades são fundamentais para o transporte de pacientes que, embora não apresentem risco de vida iminente, necessitam de suporte para procedimentos eletivos ou remoções entre serviços de saúde, não sendo possível o deslocamento por veículos convencionais ou transporte coletivo. Cabe ressaltar que, para situações de urgência e emergência com risco de morte, deve-se acionar o SAMU, que dispõe de suporte básico e avançado de vida", explicou Mozart Sales.

Visita

O secretário também visitou, no mesmo dia, a carreta de oftalmologia do Ministério da Saúde que atende pacientes do SUS no Recife. Estruturada com equipamentos, insumos e equipe multiprofissional, a unidade oferece serviços para o diagnóstico precoce de doenças oculares e para realização de cirurgias de cataratas.

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