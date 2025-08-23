A- A+

Conflito Ministério de Defesa da Rússia abate drone que voava em direção a Moscou, diz prefeito "Os serviços de emergência estão trabalhando no local do acidente", acrescentou

As forças de defesa aérea do ministério de Defesa da Rússia abateram um drone que voava em direção a Moscou, segundo o prefeito Sergei Sobyanin, em publicação no Telegram.



"Os serviços de emergência estão trabalhando no local do acidente", acrescentou o prefeito.

Já o Ministério de Defesa afirmou que as unidades de defesa aérea interceptaram e destruíram 12 drones em uma período de três horas, em diversas áreas no centro da Rússia.

Veja também