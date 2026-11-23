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CAATINGA Ministério do Meio Ambiente vai destinar R$ 55 milhões para recuperar terras degradadas da caatinga Edital é voltado a projetos de instituições sem fins lucrativos e está com inscrições abertas até o dia 14 de dezembro

O Ministério do Meio Ambiente lançou o edital para a submissão de projetos para o 2º Ciclo do Edital Recaatingar, com uma distribuição total de mais de R$ 55 milhões para financiar ações que visem a recuperação de áreas degradadas e a conservação da biodiversidade da caatinga.

O edital fica aberto até o dia 14 de dezembro deste ano e é voltado para instituições sem fins lucrativos.

O Programa Recaatingar é uma das principais ações do PAB Brasil, o Plano de Ação Brasileiro de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca, lançado em 2025 pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA).

A meta é recuperar, nos próximos 20 anos, 10 milhões de hectares de terras degradadas por meio de tecnologias sociais (como fogões ecoeficientes, cisternas e sistemas de reúso de água) e do recaatingamento, metodologia de convivência com o semiárido que surgiu a partir da observação de mulheres extratoras de umbu em comunidades de fundo de pasto no norte da Bahia.

De acordo com o diretor do Departamento de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca do MMA, Alexandre Pires, o grupo teve a oportunidade de conhecer a prática de recaatigamento em Petrolina (PE) e Juazeiro (BA).

"Compreendemos que ali existia uma oportunidade de transformar uma prática popular, desenvolvida pela sociedade civil, que dá resultados e que é apropriada pelas famílias agricultoras e camponesas, num instrumento de política pública”, disse.



Caatinga

A caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro. São aproximadamente 862 mil km², cerca de 10% do território nacional.

As áreas estão concentradas principalmente na região Nordeste e fortemente afetados pela desertificação, processo que atinge quase 18% do território nacional e ameaça cerca de 39 milhões de brasileiros.

A Caatinga é também a região semiárida mais populosa do planeta, abrigando 28 milhões de pessoas, e o segundo bioma brasileiro com maior número de municípios. Um total de 1.095 em nove estados.

Neles, a degradação da terra está avançando. Atualemnte, 10 milhões de hectares estão em estado grave de degradação e 42,6% da vegetação nativa já foi desmatada.

Clique aqui para acessar o edital.

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