SEGURANÇA Ministério Público de Pernambuco inaugura em Petrolina núcleo do Gaeco para ampliar combate ao crime Sede administrativa funcionará no prédio das Promotorias de Justiça

A atuação do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) nas investigações contra o crime organizado será fortalecida a partir deste mês. Nesta sexta-feira (6), às 16h, o Procurador-Geral de Justiça, José Paulo Xavier, inaugura, em Petrolina, o Núcleo Regional de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado no Sertão (Gaeco Sertão), que dará suporte a operações e investigações em 24 municípios das regiões do São Francisco, Sertão Central e do Araripe. A sede administrativa funcionará no prédio das Promotorias de Justiça.

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) recebeu reforço de equipe para a descentralização das atividades. Além da coordenação central no Recife, o Gaeco tem núcleo em Caruaru, no Agreste. Nos últimos 15 meses, foram executadas 21 operações de repressão qualificada.

O Gaeco Sertão dará apoio às Promotorias da 1ª e 2ª Circunscrições do MPPE, que abrangem os municípios de Afrânio, Araripina, Bodocó, Cabrobó, Cedro, Dormentes, Exu, Granito, Ipubi, Lagoa Grande, Moreilândia, Ouricuri, Orocó, Parnamirim, Petrolina, Salgueiro, Santa Filomena, Santa Cruz, Santa Maria da Boa Vista Serrita, Terra Nova, Trindade e Verdejante.

Investimento em inteligência, desenvolvimento de sistemas e convênio com outras instituições para compartilhamento de banco de dados e rastreamento de crimes financeiros, tráfico de armas e de drogas também são outras ações em andamento.

Paralelo à modernização e ampliação do Gaeco, novas Promotorias Criminais estão sendo instaladas em Pernambuco para agilizar o enfrentamento da violência e impunidade, uma das prioridades da gestão do MPPE iniciada em janeiro deste ano.

