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Brasil Ministério Público de São Paulo pede prisão do rapper Oruam por disparo de arma de fogo O fato ocorreu em 16 de dezembro de 2024, durante uma festa na cidade de Igaratá, no interior paulista

O promotor Alan Carlos Reis Silva, do Ministério Público de São Paulo (MPSP), pediu a prisão preventiva do rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o Oruam, por disparo de arma de fogo. O fato ocorreu em 16 de dezembro de 2024, durante uma festa na cidade de Igaratá, no interior paulista.

No pedido, o membro do MPSP sustenta que Oruam é pessoa de interesse em investigação por crimes de lavagem de dinheiro e envolvimento com o Comando Vermelho, além da tentativa de homicídio contra policiais civis fluminenses.

Segundo o promotor, o denunciado "se encontra foragido, inviabilizando a efetividade da jurisdição penal e comprometendo o cumprimento de eventual decreto condenatório".

Segundo o MPSP, Oruam disparou um tiro de espingarda em meio a uma festa, na presença de diversas pessoas. A conduta criminosa foi filmada e postada em redes sociais.

Procurada, a defesa de Oruam não respondeu ao contato do GLOBO até o momento.

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