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Direitos Cartilha em defesa dos direitos da pessoa idosa em Pernambuco será apresentado nesta quinta-feira Guia Prático de Criação e Gestão de Conselhos Municipais dos Direitos da Pessoa Idosa para Conselheiros e Promotores de Justiça será apresentado em evento no Recife

O Banco Santander, o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) se uniram para lançar o Guia Prático de Criação e Gestão de Conselhos Municipais dos Direitos da Pessoa Idosa para Conselheiros e Promotores de Justiça. A publicação será apresentada no dia 28 de maio, a partir das 8h, em um encontro que será realizado no Auditório Dom Helder Câmara, na Universidade Católica de Pernambuco (Unicap).

O lançamento reunirá representantes do poder público, membros do Ministério Público, conselheiros de direitos, conselheiros do TCE-PE, organizações da sociedade civil e especialistas na área do envelhecimento.

Desenvolvido para apoiar municípios na estruturação e fortalecimento de políticas públicas voltadas à pessoa idosa, o guia tem como foco especial o uso de incentivos fiscais previstos no Estatuto da Pessoa Idosa - mecanismo que permite captar recursos para financiar projetos e ações em todo o país.

Com linguagem acessível e abordagem prática, o material orienta sobre a criação e o funcionamento dos Conselhos Municipais, captação de recursos, gestão dos fundos e prestação de contas. A proposta é oferecer suporte técnico qualificado para ampliar a efetividade das políticas públicas e fortalecer os mecanismos de participação e controle social.

Ainda no evento, será realizada uma capacitação voltada a representantes dos Conselhos Municipais da Pessoa Idosa de todo o estado de Pernambuco, com foco na aplicação prática do conteúdo do guia e no fortalecimento da atuação local, ampliando o impacto da iniciativa já no momento do lançamento.

Experiência

O guia se baseia na experiência do Programa Parceiro do Idoso, iniciativa do Santander criada em 2013, que já apoiou projetos voltados à população idosa em situação de vulnerabilidade em diversas regiões do Brasil.

O programa atua na seleção e no acompanhamento de iniciativas de alto impacto social, viabilizadas por meio de incentivos fiscais, além de oferecer suporte técnico contínuo para ampliar resultados e garantir sustentabilidade às ações desenvolvidas.

A expectativa é que o guia contribua para ampliar o alcance e a efetividade dessas iniciativas, fortalecendo a rede de proteção e promoção dos direitos da pessoa idosa em todo o país.

Serviço:

Lançamento do Guia Prático de Criação e Gestão de Conselhos Municipais dos Direitos da Pessoa Idosa para Conselheiros e Promotores de Justiça.

Data: 28 de maio

Horário: 8h às 12h30

Local: Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) - Auditório Dom Helder Câmara – Rua do Príncipe, 526 – Recife.



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