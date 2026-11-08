Ministério Público faz busca e apreensão na casa do ex-presidente do Paraguai
Santiago Peña é investigado por ter favorecido com fundos públicos o Ueno Bank, instituição cujo grupo controlador ele integrou como acionista até 2025
O Ministério Público paraguaio realizou, neste domingo (8), uma operação de busca e apreensão na residência do ex-presidente Santiago Peña, a 50 km de Assunção, no âmbito da investigação sobre o colapso bancário que precipitou sua destituição e prisão, informou a Promotoria.
Na última terça-feira (3), o banco digital Ueno Bank sofreu uma intervenção do Banco Central do Paraguai (BCP) por insolvência, e cerca de três milhões de clientes — metade da população do país — ficaram sem acesso aos seus depósitos.
Oito de seus diretores estão presos. A busca na casa de Peña, na localidade de San Bernardino, ocorre "pela suposta prática dos delitos de lesão de confiança, na qualidade de instigador, e administração em proveito próprio, na qualidade de autor", informou o MP em um comunicado.
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Peña, de 47 anos, foi colocado no sábado (7) em prisão preventiva em um regimento militar de Assunção. Na sexta-feira, ele tinha sido destituído da Presidência após um acelerado julgamento político no Senado.
O ex-presidente é investigado por ter favorecido com fundos públicos o Ueno Bank, instituição cujo grupo controlador ele integrou como acionista até 2025.
A Promotoria sustenta que o banco recebeu depósitos de entidades públicas enquanto concedia créditos irregulares a empresas vinculadas a seus proprietários.
A mansão alvo da operação está sob a lupa da Justiça. Segundo a denúncia, Peña recebeu, em maio de 2024, dois empréstimos do Ueno Bank, no valor de cerca de 500.000 dólares (aproximadamente R$ 2,6 milhões, na cotação da época), para financiar sua construção. As parcelas mensais equivaliam a cerca de 38 mil dólares (aproximadamente R$ 200 mil), quase seis vezes o seu salário como presidente, de acordo com a Promotoria.
Na sexta-feira, o Congresso destituiu Peña após protestos multitudinários, e seu vice-presidente, Pedro Alliana, assumiu o cargo.
Alliana determinou, neste domingo, que os contribuintes afetados pela quebra do Ueno "não paguem multas, encargos por mora, nem juros decorrentes desse problema", segundo informou no X.
O novo presidente informou que já foram devolvidos os depósitos para quase 1,2 milhão de correntistas, em um montante próximo a 158 milhões de dólares (R$ 869,1 milhões, na cotação atual). Está previsto que o processo de restituição continue ao longo da semana.