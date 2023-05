A- A+

Saúde Ministério relança programa de especialização para profissionais que atuam no Mais Médicos Parceria com o Ministério da Educação oferecerá bolsas de pós-graduação e mestrado em saúde da família e comunidade como parte da grade horária da atuação profissional no programa

O Ministério da Saúde relançou, nesta quinta-feira (18), um programa de especialização acadêmica para profissionais que atuem no Mais Médicos.

A parceria com o Ministério da Educação oferecerá bolsas de pós-graduação e mestrado em saúde da família e comunidade como parte da grade horária da atuação profissional no programa.

O incentivo foi oficializado em portaria publicada pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira (18) no Diário Oficial da União. A portaria aponta entre os objetivos do incentivo:

Aperfeiçoar médicos na Atenção Primária à Saúde em regiões prioritárias do SUS

Fortalecer a política de educação permanente com a integração ensino-serviço

O Ministério da Saúde será responsável pela contratação das instituições de ensino e por financiar as despesas com a formação dos profissionais. O MEC, por sua vez, atuará nas estruturas das ofertas educacionais, como a tutoria e a supervisão.

Em sua primeira versão, lançada em 2013, a iniciativa continha apenas a oferta de pós-graduação. Agora há também a opção pelo mestrado.

Um dos problemas detectados pelo Ministério da Saúde foi o abandono de profissionais ao Mais Médicos para buscar a especialização. Agora, eles poderão cursar a pós-graduação ou o mestrado dentro da carga horária de trabalho no programa.

Ao todo, os profissionais dedicarão 40h semanais na atuação no Mais Médicos, das quais 8h serão dedicadas para a parte teórica dos cursos e 36h para atuação prática, ou seja, em atendimentos.

O Ministério da Saúde calcula que todas as medidas de incentivo que fazem parte da nova formatação do Mais Médicos custarão R$ 712 milhões para pasta. Além da parceria com as universidades, o Mais Médico lançou incentivos como:

Profissionais beneficiados pelo Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) que participem do Mais Médicos poderão receber incentivos para o pagamento da dívida

Benefícios proporcionais ao valor mensal da bolsa para os profissionais que atuarem em periferias e regiões mais remotas

Direito a compensação do valor pago pelo INSS para alcançar o valor da bolsa durante os seis meses de licença maternidade

Pais terão direito a licença com manutenção de 20 dias

O Ministério da Saúde já abriu um edital com 6 mil vagas para o Mais Médicos, incluindo mil pontos inéditos na Amazônia Legal. A expectativa é que até o final do primeiro semestre do ano um segundo edital seja publicado com a oferta de 10 mil vagas.

