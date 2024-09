A- A+

EUROPA Ministra alemã emite alerta de que Moldávia pode ser alvo da Rússia depois de Ucrânia Em comunicado, a ministra disse que o país recebeu mais refugiados ucranianos per capita do que qualquer outra nação

A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, emitiu um alerta dizendo que a Moldávia pode ser o próximo alvo da Rússia depois da Ucrânia.



Em comunicado, a ministra disse que o país recebeu mais refugiados ucranianos per capita do que qualquer outra nação e que o presidente russo, Vladimir Putin, "também quer mergulhar o país no caos".

No entanto, no documento, Baerbock informa que a Moldávia está mais próxima da União Europeia e que a própria Alemanha está cooperando com o país.

"Com nossa ajuda, a Moldávia conseguiu estabilizar sua economia, resistir aos ataques híbridos da Rússia e controlar a inflação. Não estamos relaxando nossos esforços e continuamos a fornecer à Moldávia apoio concreto", reforça.

