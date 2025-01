A- A+

REINO UNIDO Ministra britânica defende a construção do 'Vale do Silício europeu' entre Oxford e Cambridge Para a ministra, a capacidade produtiva britânica é muito fraca

A ministra das Finanças do Reino Unido, Rachel Reeves, defendeu a construção do "Vale do Silício da Europa", um projeto entre as cidades britânicas de Oxford e Cambridge que poderá impulsionar a economia britânica em até 78 bilhões de libras até 2035.

Em discurso em Oxfordshire, Reeves voltou a ressaltar que o crescimento econômico é a meta número 1 do governo atual e defendeu o Plano de Mudança como ferramenta para impulsionar a expansão. Para a ministra, a capacidade produtiva britânica é muito fraca.

Segundo a ministra, a Agência Ambiental retirou objeções a um novo desenvolvimento em torno de Cambridge que poderia desbloquear 4.500 novas casas e espaços comunitários associados, como escolas e instalações de lazer, bem como escritórios e laboratórios no centro da cidade de Cambridge.

O governo concordou que as empresas de água desbloqueiem 7,9 bilhões de libras esterlinas em investimentos pelos próximos 5 anos para melhorar nossa infraestrutura hídrica e fornecer uma base para o crescimento, de acordo com Reeves. Isso inclui nove novos reservatórios.

A ministra apoiou ainda a reconstrução bilionária do Old Trafford, estádio do Manchester United.



