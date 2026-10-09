Sex, 09 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta09/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
incêndio

Ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil anuncia R$ 40 milhões para a UFPE

Luciana Santos realizou uma visita técnica ao prédio que pegou fogo

Reportar Erro
Ministra Luciana Santos foi até a UFPE nesta sexta-feira (9)Ministra Luciana Santos foi até a UFPE nesta sexta-feira (9) - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil, Luciana Santos, realizou uma visita técnica ao prédio que pegou fogo da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (DINE), na manhã desta sexta-feira (9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Folha de Pernambuco (@folhape)

De acordo com a pasta, a presença da gestora, ao lado do reitor da instituição, Alfredo Gomes, teve objetivo de prestar solidariedade e apoio à comunidade acadêmica.

Durante coletiva, Luciana Santos anunciou um novo investimento de 40 milhões de reais, que será disponibilizado pela pasta para somar ao montante de R$ 100 milhões já anunciado na tarde de ontem (8) pelo Ministério da Educação.

Matéria em atualização. 

Leia também

• Incêndio em Parque Tecnológico da UFPE fez a política em Pernambuco pegar fogo

• Polícia Federal vai investigar ameaças de bomba feitas antes do incêndio na UFPE

• MEC investirá 100 milhões para reestruturar atividades na UFPE após incêndio

Reportar Erro

Veja também

Newsletter