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incêndio Ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil anuncia R$ 40 milhões para a UFPE Luciana Santos realizou uma visita técnica ao prédio que pegou fogo

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil, Luciana Santos, realizou uma visita técnica ao prédio que pegou fogo da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (DINE), na manhã desta sexta-feira (9).

De acordo com a pasta, a presença da gestora, ao lado do reitor da instituição, Alfredo Gomes, teve objetivo de prestar solidariedade e apoio à comunidade acadêmica.

Durante coletiva, Luciana Santos anunciou um novo investimento de 40 milhões de reais, que será disponibilizado pela pasta para somar ao montante de R$ 100 milhões já anunciado na tarde de ontem (8) pelo Ministério da Educação.

Matéria em atualização.

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