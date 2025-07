A- A+

GOVERNO COLOMBIANO Ministra da Colômbia renuncia por 'divergências' com o presidente Petro Em nota, a ministra afirmou que não concorda com "decisões" que foram tomadas "nos últimos dias"

A ministra das Relações Exteriores da Colômbia, Laura Sarabia, renunciou nesta quinta-feira (3) devido a "divergências" com o presidente Gustavo Petro, em meio a uma crise ministerial que já viu mais de 50 ministros substituídos em menos de três anos de governo.

Nos últimos meses, a relação entre a chanceler e o presidente se enfraqueceu devido a vários desentendimentos, como a entrada no governo do atual ministro do Interior, Armando Benedetti, contra quem Sarabia apresentou uma denúncia criminal por suposto assédio.

Em nota, a ministra afirmou que não concorda com "decisões" que foram tomadas "nos últimos dias", sem fornecer detalhes.



A mídia local acredita que a renúncia está relacionada a desentendimentos sobre um contrato para emissão de passaportes e à revogação de decisões tomadas pela ministra.

"Não se trata de divergências menores ou de uma questão de quem está certo. Este é um caminho que, com todo o carinho e respeito que tenho por ele, não posso mais seguir", disse Sarabia.

Sarabia foi uma figura-chave na campanha presidencial de Petro em 2022. Após sua vitória, ela atuou como chefe de gabinete, ocupou dois altos cargos no governo e, em janeiro, tornou-se ministra das Relações Exteriores.

A chanceler não é a única no Executivo a ter divergências com Benedetti, que está sob investigação por corrupção e é acusado de violência de gênero. Ele também manteve um confronto com a vice-presidente Francia Márquez e provocou a saída de vários ministros após sua posse.

Veja também