Ministra da Lituânia detalha megaoperação para achar soldados americanos e blindado submerso

A- A+

A ministra da Defesa da Lituânia, Dovilė Šakalienė, afirmou que o país não descansará até encontrar os quatro soldados americanos que estavam em treinamento quando desapareceram em uma região de pântano. Durante a megaoperação, um gasoduto precisou ser despressurizado, o solo estabilizado e a água está sendo drenada continuamente para que seja possível retirar o veículo militar do local.

Uma máquina especializada em limpeza de canais também está sendo enviada ao local para ajudar na retirada da lama. Segundo um oficial do Exército dos EUA na Europa informou ao New York Times, os militares teriam ficado presos dentro do veículo de guerra M88 enquanto ele afundava.

O grupo estava a bordo de um M88 Hercules, um veículo de reboque militar de grande porte projetado para resgatar tanques avariados em campo de batalha. Segundo o oficial ouvido pelo jornal americano, os soldados haviam sido enviados para recuperar outro veículo pesado, mas podem ter saído da estrada e caído no pântano. Ainda de acordo com o oficial, os militares teriam ficado presos dentro do M88 enquanto ele afundava.





O veículo foi localizado após uma operação de busca conduzida pelo Exército dos EUA, pelas forças armadas lituanas e por outras autoridades do país báltico, segundo um comunicado oficial. No entanto, os soldados ainda não foram encontrados.

“Esforços de recuperação estão em andamento pelo Exército dos EUA, pelas Forças Armadas da Lituânia e por agências civis”, declarou o comunicado. “As buscas pelos soldados continuam.”

Os militares pertencem à 1ª Brigada da 3ª Divisão de Infantaria e estavam realizando um treinamento tático programado nas proximidades de Pabradė, cidade no leste da Lituânia, perto da fronteira com Belarus, informou o Exército norte-americano. A 3ª Divisão de Infantaria, baseada em Fort Stewart, na Geórgia, afirmou estar mantendo as famílias dos soldados informadas sobre o andamento das buscas.

O Exército da Lituânia relatou que os soldados e o veículo foram dados como desaparecidos na terça-feira, por volta das 16h45 (horário local). A força militar lituana informou ainda que helicópteros da Força Aérea e outros recursos foram mobilizados para investigar um “possível local do acidente” na área de treinamento de Pabradė.

Os Estados Unidos realizam frequentemente missões de treinamento na Lituânia, país membro da Otan e forte aliado da Ucrânia na guerra contra a Rússia. Muitas dessas operações acontecem na área de treinamento de Pabradė, envolvendo soldados lituanos e de outras nações da aliança militar. Belarus, país vizinho, é um aliado próximo da Rússia.

Projetado para operar em cenários de combate intensos, o M88 Hercules é um dos mais robustos veículos de resgate do Exército dos Estados Unidos. Sua principal função é recuperar tanques danificados, remover obstáculos pesados e auxiliar no transporte de equipamentos militares em terrenos desafiadores.

O M88 Hercules tem uma estrutura blindada e resistente, capaz de operar em ambientes hostis e sob fogo inimigo. Com um peso aproximado de 63 toneladas, ele é equipado com um motor V12 a diesel que gera 1.050 cavalos de potência, garantindo força e mobilidade mesmo em condições extremas.

O veículo possui esteiras largas, semelhantes às de tanques de guerra, o que lhe permite atravessar terrenos acidentados, como lama, neve e areia, sem comprometer sua estabilidade. Sua velocidade máxima é de 40 km/h, um desempenho significativo para um veículo de sua categoria.

Uma das principais características do M88 é o seu guindaste hidráulico, que pode levantar cargas de até 35 toneladas, permitindo o resgate de tanques pesados como o M1 Abrams. Além disso, conta com um guincho de tração capaz de puxar veículos de até 70 toneladas, garantindo que blindados avariados possam ser removidos com eficiência do campo de batalha.

Veja também