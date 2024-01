A- A+

México Ministra da Segurança do México divulga cidadanias de imigrantes sequestrados em ônibus no norte do Cinco veículos interceptaram o coletivo, que seguia rumo a Matamoros, e 31 dos 36 passageiros foram levados, no sábado

A ministra da Segurança, Rosa Icela Rodriguez, informou nesta quarta-feira, durante uma entrevista coletiva, que os 31 migrantes, sequestrados na tarde de sábado enquanto viajavam em um ônibus no estado de Tamaulipas, fronteiriço com os Estados Unidos, teriam nacionalidade venezuelana, equatoriana, colombiana, hondurenha e mexicana. As vítimas seguiam rumo a Matamoros quando o coletivo, que transportava 36 pessoas, foi interceptado por cinco veículos. A região, em 2022, foi declarada pelo ONU como a "rota migratória terrestre mais perigosa do mundo".

Entre outras ações, Rodrigues afirmou que estão sendo realizados o rastreamento de telefones para localizar as pessoas envolvidas na ação e a análise de câmeras internas do ônibus e de câmeras de segurança localizadas ao longo da estrada. Para a ministra, o número também é "atípico", já que geralmente o número de vítimas desse crime fica entre um e três migrantes.

— Também estamos na busca com a utilização de cães farejadores em diversos lugares. — afirmou a ministra, acrescentando: — Esperamos encontrar rapidamente o paradeiro das vítimas.

Estão participando das buscas a Procuradoria do estado de Tamaulipas, com apoio do governo mexicano, em conjunto com as autoridades do Ministério da Defesa, da Guarda Nacional, da Marinha e com o apoio do Ministério da Segurança. Também está participando o Instituto Nacional de Migração.

O caso foi divulgado na terça-feira por um representante da Secretaria de Segurança regional. Segundo Jorge Cuéllar, à Milenio TV, a pasta recebeu "o relatório do motorista de um ônibus do Grupo Senda, no qual nos apontava que tinha sido interceptado por cinco veículos e seus ocupantes levaram '31 dos 36' passageiros que viajavam no coletivo". De acordo com a agência de notícia Reuters, os homens estavam armados, e o ônibus teria partido da cidade de Monterrey. Os cinco mexicanos que não foram levados seguiram para a cidade de Matamoros, a poucos quilômetros do local do sequestro, disse Cuéllar.

No mesmo dia, em declarações à imprensa, o presidente Andrés Manuel López Obrador disse que o governo "já estava fazendo as investigações".

— Temos a informação sobre o sequestro. Já estamos fazendo a investigação. — disse Obrador, citado pelo El Universal. — Se sabe que é um veículo com imigrantes, deixaram cinco e levaram os demais. Mas já estamos fazendo as buscas, desde o primeiro momento.

Em setembro, a Organização Internacional para as Migrações (OIM) afirmou, em relatório que a fronteira entre Estados Unidos era a "rota migratória terrestre mais perigosa do mundo", onde, em 2022, 686 pessoas morreram ou desapareceram ao tentar entrar em território americano de forma irregular. Muitos são vítimas da ação de cartéis do tráfico e dos coiotes, pessoas em quem por vezes confiam suas economias de vida inteira para ajudá-los nas travessias. Acidentes de trânsito também são comuns: em dezembro de 2021, em Chiapas, 55 pessoas morreram depois que o veículo superlotado onde viajavam capotou.

A maior parte dos estrangeiros que atravessam o México rumo à divisa com os EUA vem de países da América Central (Honduras, Guatemala, El Salvador), Caribe (Haiti, Cuba) e da Venezuela, mas há pessoas de outros locais, como o Brasil, e até de nações distantes, como a China e Afeganistão.

Entre outubro de 2022 e setembro de 2023, o serviço de proteção de fronteiras dos EUA registrou 2,4 milhões entradas ou tentativas de entradas na região, um recorde histórico e que tem inflamado a retórica da oposição a Joe Biden — no mês passado, republicanos barraram um pacote bilionário de ajuda à Ucrânia por causa de desavenças sobre a verba de proteção às fronteiras, e o governador do Texas, Greg Abbott, republicano, disse que vai prender imigrantes em situação irregular. Com a iminência das eleições, em novembro, o tema e as discussões sobre o tema devem se intensificar, com a perspectiva de regras mais duras pela frente.

Na quarta-feira passada, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, fez uma visita à Cidade do México para se reunir com o presidente mexicano e discutir a questão migratória. No X, o antigo Twitter, López Obrador que "importantes acordos foram alcançados", enfatizando que "agora mais do que nunca é indispensável a política de boa vizinhança", sem fornecer mais detalhes. Boa parte dos imigrantes que não conseguem cruzar a fronteira acabam permanecendo em solo mexicano, sobrecarregando os serviços migratórios e de assistência social de governos federais e estaduais.

